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Модель Эмили Ратажковски обнажилась перед камерой: фото 18+

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Эмили Ратожковски обнажилась перед камерой
Эмили Ратожковски обнажилась перед камерой / Фото из открытых источников

Знаменитая модель Эмили Ратожковски, известная откровенными и соблазнительными фотосессиями, похвасталась своим роскошным телом.

Соответствующее фото звезда опубликовала в Instagram.

Сексапильная Ратажковски, которая недавно вышла замуж за актера Себастьяна Бир-Макларда, поделилась соблазнительным фото. На фотографии модель позирует перед камерой обнаженной, игриво прикрывая грудь руками.

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Звезда не надела ничего, кроме шести колец и сережек. Ратажковски сделала легкий естественный макияж, демонстрируя все свои прелести. Позировала модель в комнате на фоне стильного стола с цветами.

"Невероятная", "Просто идеальная", "Я влюбился", "Очень красивая", – не сдерживали эмоции сторонники Ратажковски в соцсети.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Теги: LifeStyle Мода Эмили Ратажковски
Источник: 24 Канал
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