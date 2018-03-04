Модель Эмили Ратажковски обнажилась перед камерой: фото 18+

Знаменитая модель Эмили Ратожковски, известная откровенными и соблазнительными фотосессиями, похвасталась своим роскошным телом.

Соответствующее фото звезда опубликовала в Instagram.

Сексапильная Ратажковски, которая недавно вышла замуж за актера Себастьяна Бир-Макларда, поделилась соблазнительным фото. На фотографии модель позирует перед камерой обнаженной, игриво прикрывая грудь руками.

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Звезда не надела ничего, кроме шести колец и сережек. Ратажковски сделала легкий естественный макияж, демонстрируя все свои прелести. Позировала модель в комнате на фоне стильного стола с цветами.

"Невероятная", "Просто идеальная", "Я влюбился", "Очень красивая", – не сдерживали эмоции сторонники Ратажковски в соцсети.