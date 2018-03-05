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Модель Эмили Ратажковски появилась в шикарном платье на Оскар 2018: фото

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Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски

Известная модель Ратажковски, которая частенько удивляет поклонников откровенными фото, пришла на церемонию "Оскар 2018" в элегантном наряде.

Вместе с моделью на ежегодную вечеринку Vanity Fair пришел продюсер и актер Себастьян Бир-Маклард, за которого Ратажковски недавно вышла замуж.

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Это один из первых выходов новоиспеченных супругов на светское мероприятие. Для вечеринки Vanity Fair, которая происходит каждый год после торжественной церемонии "Оскар", модель одела эффектное платье, которым подчеркнула пышные формы Эмили Ратажковски.

На фото молодожены мило обнимались и целовались. По словам голливудских знаментостей, пара "наполнила вечеринку любовью".

️#emrata #emilyratajkowski

Допис, поширений from Russia w/ love to EmilyR (@emrata.rus)

Теги: LifeStyle Мода Оскар-2018 Оскар Эмили Ратажковски
Источник: 24 Канал
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