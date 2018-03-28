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Модель Эмили Ратажковски поразила идеальным прессом: фото

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Эмили Ратажковски показала идеальный пресс
Эмили Ратажковски показала идеальный пресс / Фото из открытых источников

Популярная американская модель Эмили Ратажковски не стесняется хвастаться идеальной фигурой. Так, на странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала очередное фото, которое вызвало восторг у подписчиков.

Модель позирует перед камерой в красном топе и спортивных штанах, стоя на кровати. Эмили Ратажковски засунула руки в карманы, добавив стильности снимку. Звезда накрутила волосы и сделала легкий макияж с акцентом на глаза.

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Позади Эмили Ратажковски идет ее муж – продюсер и актер Себастьян Бир-Маклард. Он тоже одет в спортивные вещи – красно-белый костюм с кроссовками и кепкой. Вероятно, мужчина не знал, что попал в кадр, так как внимательно смотрит на телефон.

Стоит отметить, что Эмили Ратажковски, как всегда, продемонстрировала идеальную форму. Звезда не показывает снимки со спортивного зала, поэтому СМИ предполагают, что это следствие длительной диеты. Сторонники же в восторге от такой фигуры Ратажковски и не перестают признаваться ей в любви.

Теги: LifeStyle Мода Эмили Ратажковски
Источник: 24 Канал
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