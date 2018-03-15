Модель Эшли Грэм показала целлюлит на ягодицах в бикини: фото

Одна из самых известных моделей plus-size Эшли Грэм никогда не стеснялась демонстрировали свои пышные формы. И недавно Эшли приняла участие в новых съемках в Майами.

30-летняя Грэм выглядела безупречно в черном бикини из бисера, который подчеркнул ее изгибы. При этом на фото без ретуши было видно целлюлит на ягодицах и бедрах модели. Эшли не скрывает это и активно выступает за естественную красоту женщин.

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Эшли не стесняется своего тела

Макияж Грэм также был замечательным: нюдовые губы и изысканный блеск теней для век.