06:42
16 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-3°C
-1°C -9°C
  • суббота
    -1°C -8°C
  • воскресенье
    -8°C -13°C
  • понедельник
    -7°C -17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Опасность для Жириновского. Голос Кавказа
Вєсті Кремля
22:38, 15 марта
Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вєсті.UA
21:22, 15 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

Модель Эшли Грэм показала целлюлит на ягодицах в бикини: фото

302 Читати новину українською
Эшли Грэм в купальнике
Эшли Грэм в купальнике / www.dailymail.co.uk

Одна из самых известных моделей plus-size Эшли Грэм никогда не стеснялась демонстрировали свои пышные формы. И недавно Эшли приняла участие в новых съемках в Майами.

30-летняя Грэм выглядела безупречно в черном бикини из бисера, который подчеркнул ее изгибы. При этом на фото без ретуши было видно целлюлит на ягодицах и бедрах модели. Эшли не скрывает это и активно выступает за естественную красоту женщин.

Читайте также: ТОП-10 самых красивых моделей plus-size

Эшли не стесняется своего тела

Макияж Грэм также был замечательным: нюдовые губы и изысканный блеск теней для век.

Теги: LifeStyle Мода Эшли Грем
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 15 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Лига Европы 2017/2018: результаты всех матчей 1/8 финала
сегодня, 00:27 Лига Европы 2017/2018: результаты всех матчей 1/8 финала
Ігор Саджениця 560
Главные новости 15 марта: новый глава НБУ, скандал вокруг Савченко
15 марта, 22:35 Главные новости 15 марта: новый глава НБУ, скандал вокруг Савченко
629
Мэй против Путина, или Начало крестового похода Великобритании
15 марта, 22:00 Мэй против Путина, или Начало крестового похода Великобритании
Злой Одессит 1658
Хочешь мира – готовься к войне: у кого в мире оружия больше всего и кто его покупает у России
15 марта, 20:01 Хочешь мира – готовься к войне: у кого в мире оружия больше всего и кто его покупает у России
Борис Немировський 571
Небоскребы в Украине: чего нам не хватает для высотного строительства
15 марта, 19:01 Небоскребы в Украине: чего нам не хватает для высотного строительства
Яніна Ткачук 329
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук