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Модель Карли Клосс выходит замуж за Джошуа Кушнера

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Карли Клосс и Джошуа Кушнер объявили о помолвке
Карли Клосс и Джошуа Кушнер объявили о помолвке / Фото из соцсетей

Знаменитая американская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret заявила о своей помолвке романтическим снимком в сети. Ее избранником стал Джошуа Кушнер – известный американский бизнесмен.

Соответствующий снимок появился вчера на Instagram-странице 25-летней модели. Пара позировала на фоне океана на Кипре, обнимая друг друга. Счастливая невеста не упустила возможности и показала свое обручальное кольцо верным поклонникам.

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Я люблю тебя больше, чем у меня есть слова, чтобы выразить. Джош, ты мой лучший друг и мой родной человек. Я не могу дождаться, чтобы быть навсегда вместе. "Да", миллион раз,
– трогательно подписала она фото.

 

Карли Клосс показала свое обручальное кольцо

33-летний Джошуа также известил своих подписчиков в Instagram, что он теперь уже не холостяк. "Невеста, – лаконично подписал фото своей возлюбленной на роскошной яхте в сети.

 

К слову, влюбленные будущее супруги начали свои отношения около 6 лет назад, – в 2012 году. Еще несколько месяцев назад в интервью изданию The New York Times Карли Клосс отказалась комментировать свои отношения с бизнесменом, но слухи о планировании их свадьбы появились еще прошлой весной. Для двух сторон пары этот брак станет первым и что интересно, сам Джошуа Кушнер является родным братом Джареда Кушнера – мужа Иванки Трамп.

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Мода
Источник: 24 Канал
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