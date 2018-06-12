Модель Кейт Аптон отпраздновала день рождения без одежды: видео
Американская супермодель Кейт Аптон поделилась фотографиями с празднования дня рождения. Как известно, 10 июня звезде исполнилось 26 лет.
На одном снимке Аптон позирует на балконе в рубашке и кружевном белье, а на фоне – морское побережье.
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"Лучшая праздничная неделя", – подписала фотографию модель.
Также Кейт выложила видео, на котором она в более смелом образе – девушка только в кепке пьет шампанское.
"Надела свой праздничный костюм, чтобы поблагодарить вас за поздравления", – шутливо написала Аптон.
Кто такая Кейт Аптон? Американская актриса и модель. Кейт заключила соглашение с одним из самых известных модельных агентств – "IMG Models".
Аптон стала лицом компании "Beach Bunny Swimwear", которая специализируется на изготовлении купальников.
В 2011 году журнал "Esquire" удостоил Кейт звания "Девушка лета" и в том же году модель впервые появилась в журнале "Sports Illustrated Swimsuit Issue", а в 2012 году украсила обложку журнала.
В 2014 году журнал "FHM" расположил Аптон на восемнадцатом месте в списке самых сексуальных женщин мира, а журнал "People" назвал ее "Самой сексуальной женщиной года".