Модель Кейт Аптон отпраздновала день рождения без одежды: видео

Американская супермодель Кейт Аптон поделилась фотографиями с празднования дня рождения. Как известно, 10 июня звезде исполнилось 26 лет.

На одном снимке Аптон позирует на балконе в рубашке и кружевном белье, а на фоне – морское побережье.

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"Лучшая праздничная неделя", – подписала фотографию модель.

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 11 Чер 2018 р. о 3:46 PDT

Также Кейт выложила видео, на котором она в более смелом образе – девушка только в кепке пьет шампанское.



"Надела свой праздничный костюм, чтобы поблагодарить вас за поздравления", – шутливо написала Аптон.

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 11 Чер 2018 р. о 3:51 PDT

Кто такая Кейт Аптон? Американская актриса и модель. Кейт заключила соглашение с одним из самых известных модельных агентств – "IMG Models".



Аптон стала лицом компании "Beach Bunny Swimwear", которая специализируется на изготовлении купальников.



В 2011 году журнал "Esquire" удостоил Кейт звания "Девушка лета" и в том же году модель впервые появилась в журнале "Sports Illustrated Swimsuit Issue", а в 2012 году украсила обложку журнала.



В 2014 году журнал "FHM" расположил Аптон на восемнадцатом месте в списке самых сексуальных женщин мира, а журнал "People" назвал ее "Самой сексуальной женщиной года".