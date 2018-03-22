Модель Кейт Аптон похвасталась невероятными снимками своей свадьбы
Американская актриса и модель Кейт Аптон, которая в ноябре 2017 года вышла замуж за звезду бейсбола Джастина Верлендера, показала снимки со свадьбы. Удивительные и чувственные кадры она опубликовала на странице в социальной сети Instagram.
Церемонию венчания звездная пара провела в итальянской Тоскане, куда пригласили близких родственников и друзей. 25-летняя Кейт Аптон за вечер одела два роскошных платья от бренда Valentino. На самом венчании звезда вышла к гостям в пышном белом платье с цветочным декором, а уже вечером танцевала и разрезала торт в приталенном платье, расшитом мелкими камешками. Оба наряда подчеркнули идеальные формы модели.
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"Я прекрасно провела время, создав модную историю моих свадебных выходных! Для церемонии я с удовольствием сотрудничала с командой Valentino. Они лучшие в создании деликатного, красивого кружева и деталей. Процесс организации был общим, поэтому я смогла создать собственный стиль и реализовать детские мечты", – рассказала о свадьбе Кейт Аптон.
Невероятную фотосессию для новоиспеченных супругов создала знаменитая KT Merry. Удивительные снимки опубликовали в журнале Vogue.