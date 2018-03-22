Модель Кейт Аптон похвасталась невероятными снимками своей свадьбы

Американская актриса и модель Кейт Аптон, которая в ноябре 2017 года вышла замуж за звезду бейсбола Джастина Верлендера, показала снимки со свадьбы. Удивительные и чувственные кадры она опубликовала на странице в социальной сети Instagram.

Церемонию венчания звездная пара провела в итальянской Тоскане, куда пригласили близких родственников и друзей. 25-летняя Кейт Аптон за вечер одела два роскошных платья от бренда Valentino. На самом венчании звезда вышла к гостям в пышном белом платье с цветочным декором, а уже вечером танцевала и разрезала торт в приталенном платье, расшитом мелкими камешками. Оба наряда подчеркнули идеальные формы модели.

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"Я прекрасно провела время, создав модную историю моих свадебных выходных! Для церемонии я с удовольствием сотрудничала с командой Valentino. Они лучшие в создании деликатного, красивого кружева и деталей. Процесс организации был общим, поэтому я смогла создать собственный стиль и реализовать детские мечты", – рассказала о свадьбе Кейт Аптон.

Невероятную фотосессию для новоиспеченных супругов создала знаменитая KT Merry. Удивительные снимки опубликовали в журнале Vogue.

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 21 Бер 2018 р. о 7:56 PDT

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 14 Бер 2018 р. о 10:28 PDT

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 14 Бер 2018 р. о 10:38 PDT

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 14 Бер 2018 р. о 10:58 PDT

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 15 Бер 2018 р. о 8:46 PDT

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 15 Бер 2018 р. о 9:22 PDT

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 15 Бер 2018 р. о 12:35 PDT

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 18 Бер 2018 р. о 10:36 PDT

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 18 Бер 2018 р. о 5:57 PDT

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 18 Бер 2018 р. о 12:56 PDT

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 20 Бер 2018 р. о 11:03 PDT