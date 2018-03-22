15:29
22 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-6°C
0°C -8°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    2°C -14°C
  • воскресенье
    2°C -13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля.
Вєсті Кремля
00:02, сегодня
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, 21 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, 21 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Модель Кейт Аптон похвасталась невероятными снимками своей свадьбы

161 Читати новину українською
Кейт Аптон показала фото со свадьбы
Кейт Аптон показала фото со свадьбы / Фото из соцсетей

Американская актриса и модель Кейт Аптон, которая в ноябре 2017 года вышла замуж за звезду бейсбола Джастина Верлендера, показала снимки со свадьбы. Удивительные и чувственные кадры она опубликовала на странице в социальной сети Instagram.

Церемонию венчания звездная пара провела в итальянской Тоскане, куда пригласили близких родственников и друзей. 25-летняя Кейт Аптон за вечер одела два роскошных платья от бренда Valentino. На самом венчании звезда вышла к гостям в пышном белом платье с цветочным декором, а уже вечером танцевала и разрезала торт в приталенном платье, расшитом мелкими камешками. Оба наряда подчеркнули идеальные формы модели.

Читайте также: Сексапильная модель Кейт Аптон стала лицом итальянского бренда: пикантные фото

"Я прекрасно провела время, создав модную историю моих свадебных выходных! Для церемонии я с удовольствием сотрудничала с командой Valentino. Они лучшие в создании деликатного, красивого кружева и деталей. Процесс организации был общим, поэтому я смогла создать собственный стиль и реализовать детские мечты", – рассказала о свадьбе Кейт Аптон.

Невероятную фотосессию для новоиспеченных супругов создала знаменитая KT Merry. Удивительные снимки опубликовали в журнале Vogue.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
сегодня, 14:59 Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
Блог Соцмережі 641
Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
сегодня, 14:07 Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
Семен Кабакаєв 2132
Почему силовиков нельзя подпускать к бизнесу
сегодня, 14:01 Почему силовиков нельзя подпускать к бизнесу
Сергій Фурса 137
Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
сегодня, 12:00 Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
Блог Соцмережі 1023
В чем обвиняют Савченко: госпереворот в деталях
сегодня, 10:21 В чем обвиняют Савченко: госпереворот в деталях
Соломія Ніколайчук 2945
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук