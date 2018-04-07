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Модель Кейт Аптон снялась в рекламе белья Yamamay: соблазнительные фото и видео (18+)

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25-летняя модель и актриса Кейт Аптон стала лицом итальянского бренда Yamamay. И снялась в весенней рекламной кампании белья.

Фото новой коллекции выложили как на странице бренда, так и сама модель.

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"Самое прекрасное, что может носить женщина - это уверенность", - подписала фотографию Кейт Аптон.

Напомним, в 2014 году Аптон было признано самой сексуальной женщиной года.

Теги: LifeStyle Фотоновости
Источник: 24 Канал
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