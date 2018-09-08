Модель Кейт Мосс застукали с сигаретой в руках: фото

Сегодня большинство моделей ведут активную пропаганду здорового образа жизни и часто в своих социальных сетях рассказывают о секретах красоты, полезное питание и прочее. Однако на днях 44-летняя британская супермодель Кейт Мосс попала в объектив папарацци не в лучшем образе.

Папарацци поймали Кейт Мосс в Нью-Йорке, когда она присела на скамейке, чтобы закурить. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Стоит заметить, что 44-летняя звезда стильно одета в короткое черное платье с прозрачной юбкой и широким поясом. Кроме того, модель соединила образ с туфлями на каблуке с леопардовым принтом.





Кейт Мосс / BackGrid



Кейт Мосс / BackGrid



Кейт Мосс / BackGrid



Кейт Мосс / BackGrid