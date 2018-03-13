Модель Кендалл Дженнер показала стройную фигуру в коротком топе: фото

Сестра Ким Кардашян, американская модель Кендалл Дженнер похвасталась идеальным прессом на прогулке.

Звезду сфотографировали, когда она выходила из фотостудии, сообщает Elle.

Для прогулки Кендалл Дженнер выбрала белый кроп-топ и порванные джинсы oversize. Модель дополнила образ яркой атласной рубашкой. В наряде виднелся идеальный пресс Кендалл Дженнер, что свидетельствует о регулярных тренировках знаменитости.

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Звезда также надела трендовые в этом сезоне белые ботильоны. После модной съемки Кендалл Дженнер вышла с ярким макияжем: визажист сделал акцент на глаза и брови. Волосы модель собрала в хвост, выпустив несколько прядей.



Кендалл Дженнер после фотосъемки



Модель Кендалл Дженнер