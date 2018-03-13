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Модель Кендалл Дженнер показала стройную фигуру в коротком топе: фото

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Кендалл Дженнер показала будничный
Кендалл Дженнер показала будничный "лук"

Сестра Ким Кардашян, американская модель Кендалл Дженнер похвасталась идеальным прессом на прогулке.

Звезду сфотографировали, когда она выходила из фотостудии, сообщает Elle.

Для прогулки Кендалл Дженнер выбрала белый кроп-топ и порванные джинсы oversize. Модель дополнила образ яркой атласной рубашкой. В наряде виднелся идеальный пресс Кендалл Дженнер, что свидетельствует о регулярных тренировках знаменитости.

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Звезда также надела трендовые в этом сезоне белые ботильоны. После модной съемки Кендалл Дженнер вышла с ярким макияжем: визажист сделал акцент на глаза и брови. Волосы модель собрала в хвост, выпустив несколько прядей.


Кендалл Дженнер после фотосъемки


Модель Кендалл Дженнер

Теги: LifeStyle
Источник: 24 Канал
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