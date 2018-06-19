Модель Кэндис Сванепул родила второго ребенка: фото
Южноафриканская модель Кэндис Сванепул, которая является "ангелом" Victoria's Secret, родила второго сына.
Радостной новостью поделилась 29-летняя Кэндис, опубликовав в Instagram снимок с новорожденным малышом.
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Кэндис Сванепул родила второго ребенка
К слову, о второй беременности "ангел" Victoria's Secret сообщила также в соцсети.
За всю беременность Сванепул не скрывала округлый живот, а наоборот регулярно публиковала фото в бикини, топлес и даже голой.
Кэндис Сванепул и ее жених Херманн Николи также воспитывают старшего сына Анака, который появился на свет в октябре 2016 года.
Источник: 24 Канал
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