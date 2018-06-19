Модель Кэндис Сванепул родила второго ребенка: фото

Южноафриканская модель Кэндис Сванепул, которая является "ангелом" Victoria's Secret, родила второго сына.

Радостной новостью поделилась 29-летняя Кэндис, опубликовав в Instagram снимок с новорожденным малышом.

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Кэндис Сванепул родила второго ребенка

К слову, о второй беременности "ангел" Victoria's Secret сообщила также в соцсети.

За всю беременность Сванепул не скрывала округлый живот, а наоборот регулярно публиковала фото в бикини, топлес и даже голой.

Кэндис Сванепул и ее жених Херманн Николи также воспитывают старшего сына Анака, который появился на свет в октябре 2016 года.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 18 Чер 2018 р. о 8:41 PDT