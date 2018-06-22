Модель Кэндис Сванепул впервые показала новорожденного сына: фото

Южноафриканская модель Кэндис Сванепул родила второго сына 19 июня и уже поделилась нежным фото с новорожденным малышом.

Милый кадр с сыном на руках 29-летняя Кэндис выложила в Instagram. К слову, в этой же соцсети модель сообщила, что родила мальчика.

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"Большое спасибо за все поздравления... Наш маленький человек родился сегодня утром (19 июня – 24) дома, и он не мог быть более совершенным", – написала Сванепул.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 19 Чер 2018 р. о 2:41 PDT

Напомним, это второй сын Кэндис Сванепул. Модель и ее жених Херманн Николы также воспитывают старшего сына Анака, который появился на свет в октябре 2016 года.