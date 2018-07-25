Модель Кэндис Свейнпол показала родинку на обнаженной груди: фото

Знаменитая южноафриканская модель, "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол продемонстрировала поклонникам снимок топлес.

Свейнпол опубликовала фото в Instagram-сториз и пожелала поклонникам доброго утра.

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На фото 29-летняя модель Кэндис Свейнпол позирует только в джинсах, прикрывая часть лица волосами.



Кэндис Свейнпол / Instagram-сториз

Заметим, что Кэндис во второй раз стала мамой 19 июня. Модель и ее партнер Херманн Николи воспитывают старшего сына Анака, который появился на свет в октябре 2016 года. Не прошло и месяца после родов, как Свейнпол раскритиковали за "неидеальную" фигуру. В ответ женщина осудила бодишейминг.

Однако после этого инцидента, модель начала публиковать фото с подтянутой фигурой, на большинстве снимков она запечатлена еще до родов.