Модель Кэндис Свейнпол показала родинку на обнаженной груди: фото
Знаменитая южноафриканская модель, "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол продемонстрировала поклонникам снимок топлес.
Свейнпол опубликовала фото в Instagram-сториз и пожелала поклонникам доброго утра.
Читайте также: Дочь Алека Болдуина засветила фигуру в белье: фото
На фото 29-летняя модель Кэндис Свейнпол позирует только в джинсах, прикрывая часть лица волосами.
Кэндис Свейнпол / Instagram-сториз
Заметим, что Кэндис во второй раз стала мамой 19 июня. Модель и ее партнер Херманн Николи воспитывают старшего сына Анака, который появился на свет в октябре 2016 года. Не прошло и месяца после родов, как Свейнпол раскритиковали за "неидеальную" фигуру. В ответ женщина осудила бодишейминг.
Однако после этого инцидента, модель начала публиковать фото с подтянутой фигурой, на большинстве снимков она запечатлена еще до родов.
Выбор редакции
-
Главные новости 25 июля: Смерть от Hummer'a, Савченко идет в Президенты и сильные ливни в Киевесегодня, 22:45
-
Смертельное ДТП с участием Островского в Киеве: водителю объявили еще одно подозрениесегодня, 20:24
-
На Львовщине в результате тройного автостолкновения погиб человек: водитель скрылсясегодня, 19:53