Модель Лаис Рибейро снялась топлесс в сексапильной фотосессии: 18+

Бразильская супермодель Лаис Рибейро, которая является одной из "ангелов" Victoria's Secret, удивила поклонников горячей фотосессией. Ее результатами манекенщица поделилась в блоге.

27-летняя бразильская модель может похвастаться идеальной фигурой и яркой внешностью. Поэтому горячая Лаис Рибейро – одна из самых популярных моделей, которая участвует в сексуальных съемках нижнего белья.

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Судя по фото, звезда не скрывает своей привлекательности и не стесняется появляться перед камерой в очень откровенных образах. Так, Лаис снялась в стильной съемке топлес. Одетая в красную юбку-миди, модель игриво прикрыла обнаженную грудь руками, что выглядело очень соблазнительно.

Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro) 13 Сер 2018 р. о 12:13 PDT

Но это не единственные пикантные снимки, которые появились в блоге "ангела" Victoria's Secret. Лаис Рибейро предстала перед камерой в кожаных шортах и белом топе. Кроме этого, супермодель поделилась горячими фото с отдыха в Мексике. Манекенщица примерила несколько купальников и продемонстрировала роскошную фигуру.

Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro) 13 Сер 2018 р. о 4:30 PDT

Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro) 13 Сер 2018 р. о 2:24 PDT

Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro) 12 Сер 2018 р. о 1:51 PDT

Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro) 11 Сер 2018 р. о 2:33 PDT