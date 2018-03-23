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Модель Наоми Кэмпбелл может получить престижную награду

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Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / Фото из открытых источников

Популярная британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл вошла в список лауреатов премии CFDA Awards. В мире моды событие приравнивают к вручению Оскара.

Премию CFDA Awards за достижения в области моды будут вручать 4 июня. Однако 22 марта представители американского совета модельеров определили победителя в номинации "Модная икона", которой стала Наоми Кэмпбелл.

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Достижения известной манекенщицы немалые. Начав карьеру в 15 лет, популярная модель стала первой темнокожей девушкой, которая украсила обложку журнала Time. Кроме этого, Наоми Кэмпбелл вошла в тройку культовых моделей 1980-х годов. Сейчас же звезда является одной из самых популярных манекенщиц мира.

Я родилась в Великобритании, и мой стиль сформировался под влиянием уличной культуры Лондона и музыкальной сцены, но Америка дала ему настоящую свободу,
– рассказывала Наоми Кэмпбелл.

Безупречный стиль и роскошный вид сделали модель не только знаменитой, но и лауреатом премии CFDA Awards.

Теги: LifeStyle Награды Мода
Источник: 24 Канал
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