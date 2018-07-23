Модель обвинила Мадонну в сексуальных домогательствах: детали заявления

Модель Аманда Казале сделала громкое заявление. Звезда призналась, что страдала от преследований и сексуальных домогательств от Мадонны.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Как известно, Мадонна сотрудничала с экс-моделью Амандой Казале в 90-ых годах. Тогда звезда пригласила манекенщицу для участия в пикантном клипе, который она снимала на песню "Justify My Love". В видео есть лесбийские сцены, в частности, поцелуи двух знаменитостей.

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По словам Аманды Казале, именно после завершения съемок клипа начались ухаживания Мадонны. Артистка в течение 2 лет писала Аманде Казале любовные письма, которые подписывала "с любовью и поцелуями". Певица признавалась модели, что она в восторге от ее красоты и хотела бы повторить сцены, которые были в клипе. Письма звезда писала красными чернилами, что добавляло пикантности их содержания.

Тогда модель игнорировала сексуальные домогательства Мадонны и не видела в них чего-то неприличного. Однако впоследствии Аманда Казале по-другому перечитала письма от артистки и решила обнародовать их.

Мадонна стала одержима мной. В то время я не обижалась и не задумывалась так буквально, но, оглядываясь назад, понимаю, что меня использовала та, кто на то время была моим работодателем,

– заявила Аманда Казале.

Известно, что часть писем от Мадонны модель выставила на продажу. За интимные мысли певицы, изложенные на бумаге, Аманда Казале планирует получить 50 тысяч долларов.

Смотрите клип Мадонны Justify My Love " с участием Аманды Казале (видео 18+):