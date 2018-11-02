Модель Оливия Калпо снялась в крошечном бикини и со змеей на шее: фото, видео

Популярная американская модель и "Мисс Вселенная 2012" Оливия Калпо снялась в экстримальной фотосессии для Sports Illustrated's Swimsuit.

Фотосессия проходила на пляже, а партнершей 26-летней Оливии стала живая исполинская змея. Девушка сначала запаниковала, но овладела эмоциями и начала работать в кадре.

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Калпо позировала в крохотном бикини песчано-оливкового цвета, демонстрируя стройную фигуру.

Оливия Калпо для Sports Illustrated's Swimsuit

Кто такая Оливия Калпо? Американская модель, победительница конкурсов "Мисс США 2012" и "Мисс Вселенная 2012". В августе 2017 года Оливия открыла ресторан с семьей.