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Модель plus-size Эшли Грэм примерила элегантный костюм с пикантным декольте: фото

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Эшли Грэм похвасталась стильными фотографиями
Эшли Грэм похвасталась стильными фотографиями

Популярная американская топ-модель Эшли Грэм ведет довольно публичную жизнь, каждый раз демонстрируя новые снимки в Instagram. На этот раз звезда поразила поклонников элегантным и одновременно соблазнительным "луком".

Модель следит за своей фигурой и часами тренируется в спортзале, выполняя сложные упражнения. Поэтому Эшли Грэм гордится своими формами и не стесняется их подчеркивать сексуальным нарядом.

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Так, пышнотелая манекенщица засветила модный образ на шоу "Топ-модель по-американски", где она является одной из звездных судей. Эшли Грэм поразила всех стильным костюмом черного цвета с соблазнительным декольте. Наряд очень к лицу знаменитости и подчеркнул ее аппетитные формы.

Сексуальный вечерний выход на "Топ-модель по-американски",
– прокомментировала Эшли Грэм.

Модный макияж с акцентом на глаза и волнистые волосы дополнили невероятный образ звезды. Сторонники Эшли Грэм, не скрывая восторга, засыпали ее комплиментами: "Волшебная", "Привлекательная и стильная", "Идеальная", "Просто нереально красивая".


Стильный образ Эшли Грэм

Пышнотелая модель Эшли Грэм​

Теги: LifeStyle Эшли Грем Мода
Источник: 24 Канал
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