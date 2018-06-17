22:11
17 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 18°C
  • понедельник
    28°C 18°C
  • вторник
    28°C 17°C
  • среда
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, сегодня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Модель plus size обвиняет социальные сети в дискриминации людей с избыточным весом

43 Читати новину українською
Джорджина Хорн
Джорджина Хорн / Instagram

Модель plus size Джорджина Хорн обвинила социальную сеть Instagram в сокрытии ее фотографий. По ее мнению, администрация умышленно ставит в топ-публикации только стройных девушек и тем самым ущемляет права полных людей.

Об этом Джорджина Хорн написала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Пышнотелая модель Эшли Грэм показала соблазнительные формы в купальнике: фото

Я теневым образом забанена в Instagram: я могу это сказать, потому что мои посты никогда не выходят в топ по хештегу, а мои лайки значительно уменьшены. Если бы я была стройной женщиной, которая публикует подобный контент, этого бы не произошло,
– заявила Хорн.

По мнению модели, тела людей с избыточным весом игнорируются.

"Я публикую контент, который, как я знаю, действительно дает силы и вдохновляет других, и все же, поскольку мое тело "неидеальное", для меня создают препятствия", – добавила девушка.

 

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чемпіонат світу з футболу в Росії, справа Ставицького та День РФ у Криму – топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:00 Чемпіонат світу з футболу в Росії, справа Ставицького та День РФ у Криму – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 17
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
сегодня, 21:00 Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Денис Бігус 66
Призрак терроризма, суперPelmeni и голевые трусики для женщин – футбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 20:30 Призрак терроризма, суперPelmeni и голевые трусики для женщин – футбольные курьезы ЧМ-2018
149
Самые смешные мемы недели: "пушистый лифчик" Путина и голый электорат Тимошенко
сегодня, 20:01 Самые смешные мемы недели: "пушистый лифчик" Путина и голый электорат Тимошенко
340
Жесткий отпор оккупантам на Донбассе и неожиданная отставка Жебривского – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Жесткий отпор оккупантам на Донбассе и неожиданная отставка Жебривского – топ-5 видео недели
227
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук