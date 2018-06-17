Модель plus size обвиняет социальные сети в дискриминации людей с избыточным весом

Модель plus size Джорджина Хорн обвинила социальную сеть Instagram в сокрытии ее фотографий. По ее мнению, администрация умышленно ставит в топ-публикации только стройных девушек и тем самым ущемляет права полных людей.

Об этом Джорджина Хорн написала на своей странице в Instagram.

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Я теневым образом забанена в Instagram: я могу это сказать, потому что мои посты никогда не выходят в топ по хештегу, а мои лайки значительно уменьшены. Если бы я была стройной женщиной, которая публикует подобный контент, этого бы не произошло,

– заявила Хорн.

По мнению модели, тела людей с избыточным весом игнорируются.

"Я публикую контент, который, как я знаю, действительно дает силы и вдохновляет других, и все же, поскольку мое тело "неидеальное", для меня создают препятствия", – добавила девушка.

Допис, поширений Georgina Horne (George) (@fullerfigurefullerbust) 10 Чер 2018 р. о 5:59 PDT