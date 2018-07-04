Модель с ампутированной ногой очаровала сеть яркими фото в бикини

Итальянская 18-летняя модель с протезом Нина Софи Рима поражает поклонников в социальных сетях своими жизнерадостными снимками с отдыха.

Модель публикует фото на своей странице в Instagram.

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На большинстве фотографий девушка смело позирует на пляже без протеза в ярких купальниках.

"Всегда имейте мужество двигаться дальше", – прокомментировала свой снимок Нина.

Допис, поширений Nina Sophie Rima (@ninaarimaa) 26 Чер 2018 р. о 8:22 PDT

Допис, поширений Nina Sophie Rima (@ninaarimaa) 2 Лип 2018 р. о 11:58 PDT