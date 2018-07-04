Модель с ампутированной ногой очаровала сеть яркими фото в бикини
Итальянская 18-летняя модель с протезом Нина Софи Рима поражает поклонников в социальных сетях своими жизнерадостными снимками с отдыха.
Модель публикует фото на своей странице в Instagram.
Читайте также: Знаменитая модель с протезом показала, как отдыхает в Италии: фото
На большинстве фотографий девушка смело позирует на пляже без протеза в ярких купальниках.
"Всегда имейте мужество двигаться дальше", – прокомментировала свой снимок Нина.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии