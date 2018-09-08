Модель с витилиго Винни Харлоу стала "ангелом" Victoria's Secret

Канадская супермодель Винни Харлоу, страдающая витилиго, стала новым "ангелом" бельевого бренда Victoria's Secret.

Об этом сообщает издание W Magazine.

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На днях модель Винни Харлоу заметили в Нью-Йорке, где она проходила кастинг на шоу Victoria's Secret. Впоследствии ее агент информировал, что девушка прошла отбор.

Так, 24-летняя девушка примет участие в шоу, которое запланировано на ноябрь этого года.

Кто такая Винни Харлоу? Модель, которая страдает от редкого заболевания кожи – нарушения пигментации, витилиго. Девушка стала открытием шоу "Топ-модель по-американски" Тайры Бэнкс. Всего за несколько сезонов она стала звездой рекламных кампаний Desigual, Swarovski и Covergirl и появилась на обложке десятка глянцевых изданий.