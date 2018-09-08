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Модель с витилиго Винни Харлоу стала "ангелом" Victoria's Secret

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Винни Харлоу
Винни Харлоу / Instagram

Канадская супермодель Винни Харлоу, страдающая витилиго, стала новым "ангелом" бельевого бренда Victoria's Secret.

Об этом сообщает издание W Magazine.

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На днях модель Винни Харлоу заметили в Нью-Йорке, где она проходила кастинг на шоу Victoria's Secret. Впоследствии ее агент информировал, что девушка прошла отбор.

Так, 24-летняя девушка примет участие в шоу, которое запланировано на ноябрь этого года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

the naked eye..

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow)

 

Кто такая Винни Харлоу? Модель, которая страдает от редкого заболевания кожи – нарушения пигментации, витилиго. Девушка стала открытием шоу "Топ-модель по-американски" Тайры Бэнкс. Всего за несколько сезонов она стала звездой рекламных кампаний Desigual, Swarovski и Covergirl и появилась на обложке десятка глянцевых изданий.

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода
Источник: 24 Канал
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