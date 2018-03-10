Модель Сара Сампайо очаровала изысканной фотосессией: роскошные фото
Одна из "ангелов" Victoria's Secret Сара Сампайо поразила элегантной фотосессией для глянца.
Португальская модель похвасталась изящными фотографиями на странице в Instagram.
Известно, что снимки делал известный американский фотограф Роан Папье. Вся фотосессия прошла в стиле королевской семьи, поскольку модель не только дополнила элегантные образы роскошными украшениями, но и надела диадему, которая стильно подчеркнула изысканный наряд.
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Сара Сампайо позировала перед камерами в атласных платьях голубого, красного и зеленого цветов. Элегантные платья украшали ювелирные изделия от известного французского бренда Cartier. Королевский стиль изысканно подчеркивал интерьер в фотостудии.
Я была принцессой без замка, но богатая ювелирными изделиями! Моя съемка для обложки Sorbet Collection войдет в историю,
– написала Сара Сампайо.
Сара Сампайо снялась в изысканной фотосессии
Модель Сара Сампайо
Сара Сампайо позировала в изысканных платьях
Роскошная фотосессия Сары Сампайо
Сара Сампайо прорекламировала ювелирные изделия в глянце
Изысканная Сара Сампайо
Модель Сара Сампайо украсила модный глянец
Невероятная Сара Сампай