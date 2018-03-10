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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Модель Сара Сампайо очаровала изысканной фотосессией: роскошные фото

482 Читати новину українською
Сара Сампайо
Сара Сампайо / Фото из соцсетей

Одна из "ангелов" Victoria's Secret Сара Сампайо поразила элегантной фотосессией для глянца.

Португальская модель похвасталась изящными фотографиями на странице в Instagram.

Известно, что снимки делал известный американский фотограф Роан Папье. Вся фотосессия прошла в стиле королевской семьи, поскольку модель не только дополнила элегантные образы роскошными украшениями, но и надела диадему, которая стильно подчеркнула изысканный наряд.

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Сара Сампайо позировала перед камерами в атласных платьях голубого, красного и зеленого цветов. Элегантные платья украшали ювелирные изделия от известного французского бренда Cartier. Королевский стиль изысканно подчеркивал интерьер в фотостудии.

Я была принцессой без замка, но богатая ювелирными изделиями! Моя съемка для обложки Sorbet Collection войдет в историю,
– написала Сара Сампайо.


Сара Сампайо снялась в изысканной фотосессии


Модель Сара Сампайо


Сара Сампайо позировала в изысканных платьях


Роскошная фотосессия Сары Сампайо


Сара Сампайо прорекламировала ювелирные изделия в глянце


Изысканная Сара Сампайо


Модель Сара Сампайо украсила модный глянец


Невероятная Сара Сампай

Теги: LifeStyle Фотоновости Мода Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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