Модель Сара Сампайо очаровала изысканной фотосессией: роскошные фото

Одна из "ангелов" Victoria's Secret Сара Сампайо поразила элегантной фотосессией для глянца.

Португальская модель похвасталась изящными фотографиями на странице в Instagram.

Известно, что снимки делал известный американский фотограф Роан Папье. Вся фотосессия прошла в стиле королевской семьи, поскольку модель не только дополнила элегантные образы роскошными украшениями, но и надела диадему, которая стильно подчеркнула изысканный наряд.

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Сара Сампайо позировала перед камерами в атласных платьях голубого, красного и зеленого цветов. Элегантные платья украшали ювелирные изделия от известного французского бренда Cartier. Королевский стиль изысканно подчеркивал интерьер в фотостудии.

Я была принцессой без замка, но богатая ювелирными изделиями! Моя съемка для обложки Sorbet Collection войдет в историю,

– написала Сара Сампайо.



Сара Сампайо снялась в изысканной фотосессии



Модель Сара Сампайо



Сара Сампайо позировала в изысканных платьях



Роскошная фотосессия Сары Сампайо



Сара Сампайо прорекламировала ювелирные изделия в глянце



Изысканная Сара Сампайо



Модель Сара Сампайо украсила модный глянец