21:55
23 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
24°C 10°C
  • пятница
    27°C 10°C
  • суббота
    29°C 13°C
  • воскресенье
    30°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Робот Рогозина. Голые статуи не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:54, сегодня
Вести.UA. Юрий Луценко-Поттер. Политический стриптиз от Ляшко
Вєсті.UA
21:08, сегодня
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, 22 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Предпринимательство без украшений
Згадати все
14:24, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Модель Сара Сампайо засветила стройное тело в купальнике: соблазнительные фото

71 Читати новину українською
Сара Сампайо
Сара Сампайо / Фото из соцсетей

Португальская модель Сара Сампайо, которая является одним из "ангелов" Victoria's Secret, показала кадры с отдыха. Горячая брюнетка засветила идеальную фигуру в купальнике, чем взбудоражила сеть.

27-летняя Сара Сампайо – одна из самых известных моделей мира. Звезда активно снимается в фотосессиях для популярных глянцев и участвует в модных показах. Кроме этого, Сара Сампайо – успешный блогер, поэтому много кадров из личной жизни появляются на ее странице в Instagram.

Читайте также: "Ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд похвасталась пышным декольте в Instagram

Модель не обошла вниманием свой отдых в живописной Коста-Рике. Обольстительная Сара Сампайо примерила игривые пляжные образы, которые изрядно понравились ее поклонникам в сети. "Ангел" Victoria's Secret надела белый и синий купальники, которые подчеркнули ее стройную фигуру. Позировала модель возле бассейна, легко опершись на руки, и в летнем душе, где сексуально намочила свое тело.

 

 

 

 

Вероятно, Сара Сампайо отправилась в путешествие со своим возлюбленным Оливером Рипли. Однако на снимках она одна. В СМИ предполагали, что так Сара пытается защитить его от излишнего внимания журналистов, или же это был выбор самого Оливера, который не является публичным человеком.

 

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Там очень много гетеросексуальных женщин, – интервью с Тимуром Левчуком о гей-клубах в Украине
сегодня, 21:02 Там очень много гетеросексуальных женщин, – интервью с Тимуром Левчуком о гей-клубах в Украине
Наталія Печерська
Новый проект правописания: что изменят в украинском языке и почему это важно
сегодня, 20:08 Новый проект правописания: что изменят в украинском языке и почему это важно
Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
сегодня, 20:00 Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
Сергій Фурса
Какой смартфон лучше купить ребенку: советы и конкретные модели
сегодня, 19:04 Какой смартфон лучше купить ребенку: советы и конкретные модели
Путешествия по Украине: Киевщина, которая поразит и влюбит в себя
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: Киевщина, которая поразит и влюбит в себя
Настя Сукач
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук