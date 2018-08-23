Модель Сара Сампайо засветила стройное тело в купальнике: соблазнительные фото

Португальская модель Сара Сампайо, которая является одним из "ангелов" Victoria's Secret, показала кадры с отдыха. Горячая брюнетка засветила идеальную фигуру в купальнике, чем взбудоражила сеть.

27-летняя Сара Сампайо – одна из самых известных моделей мира. Звезда активно снимается в фотосессиях для популярных глянцев и участвует в модных показах. Кроме этого, Сара Сампайо – успешный блогер, поэтому много кадров из личной жизни появляются на ее странице в Instagram.

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Модель не обошла вниманием свой отдых в живописной Коста-Рике. Обольстительная Сара Сампайо примерила игривые пляжные образы, которые изрядно понравились ее поклонникам в сети. "Ангел" Victoria's Secret надела белый и синий купальники, которые подчеркнули ее стройную фигуру. Позировала модель возле бассейна, легко опершись на руки, и в летнем душе, где сексуально намочила свое тело.

Допис, поширений Sara Sampaio (@sarasampaio) 23 Сер 2018 р. о 9:56 PDT

Допис, поширений Sara Sampaio (@sarasampaio) 22 Сер 2018 р. о 10:48 PDT

Допис, поширений Sara Sampaio (@sarasampaio) 22 Сер 2018 р. о 1:28 PDT

Допис, поширений Sara Sampaio (@sarasampaio) 21 Сер 2018 р. о 5:07 PDT

Вероятно, Сара Сампайо отправилась в путешествие со своим возлюбленным Оливером Рипли. Однако на снимках она одна. В СМИ предполагали, что так Сара пытается защитить его от излишнего внимания журналистов, или же это был выбор самого Оливера, который не является публичным человеком.