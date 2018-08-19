Модель Тейлор Хилл исполнила сложное физическое упражнение: фото

"Ангел" Victoria's Secret Тейлор Хилл показала, в какой физической форме она находится. Звезда с легкостью выполнила сложное физическое упражнение, чем изрядно удивила пользователей сети.

22-летняя американская модель Тейлор Хилл показала, насколько сказываются ежедневные тренировки. Звезда, которая может похвастаться идеальной фигурой, с легкостью стала на руки, облокотив ноги на стену.

Читайте также: Пышнотелая модель Тесс Холлидэй показала, как она тренируется: потрясающее видео

Модель надела для тренировки в лосины и топ розового цвета. Волосы Тейлор Хилл связала в хвост. Черные кроссовки завершили образ модели. Стоит добавить, что "ангел" Victoria's Secret выглядела очень эффектно, демонстрируя легкость при выполнении нелегкого трюка.

Допис, поширений Taylor Hill (@taylor_hill) 18 Сер 2018 р. о 7:43 PDT

К слову, Тейлор Хилл не впервые хвастается своей отличной физической формой. Недавно звезда показала фрагмент своей тренировки. Хрупкая модель поднимала штангу.