Модель Тейлор Хилл стала лицом нового аромата: фото

"Ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Тейлор Хилл не только рекламирует соблазнительные новинки марки, но и духи. Следовательно, звезда стала лицом нового аромата Tease Rebel.

Духи от Victoria's Secret стали дополнением к уже существующему аромату Tease. Новинка Tease Rebel в свою очередь отличается нотками фиалки и дикой розы, которые хорошо гармонируют в цветочной композиции.

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Лицом двух ароматов стала американская модель Тейлор Хилл. В кампейне новых духов 22-летняя девушка позирует в стильном street-style образе, – объемной кожаной куртке и брюках, в черной толстовке и в колготках в сеточку.



Тейлор Хилл в кампейнеTease Rebel