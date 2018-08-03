Модель Тина Кунаки показала сексуальную фигуру в бикини: горячие фото

Девушка знаменитого актера Венсана Касселя – 21-летняя модель Тина Кунаки порадовала поклонников очередным откровенным фото в купальнике.

На кадре девушка позирует в оливковом купальнике, ее лица не видно, но она продемонстрировала привлекательные формы.

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Допис, поширений Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) 2 Сер 2018 р. о 10:01 PDT

Вместе с Тиной отдыхают ее друзья, а также Кассель, который старше девушки на 30 лет.

Допис, поширений Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) 31 Лип 2018 р. о 8:09 PDT

Допис, поширений Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) 15 Лип 2018 р. о 10:20 PDT

Допис, поширений Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) 12 Лип 2018 р. о 7:43 PDT

Допис, поширений Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) 17 Лип 2018 р. о 11:04 PDT

Кто такая Тина Кунаки?

Итальянская модель, которая в последнее время стала одной из главных героинь СМИ. С восьми лет Тина пробовала себя как модель, снимаясь в рекламе. Но серьезные агентства ее заметили в 2016 году, после того как она засветилась в клипе популярного во Франции певца М. Покора. Кунаки подписала контракты с крупными модельными агентствами как Mad Management Model, SUPA и знаменитое IMG Models.