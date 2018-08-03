Модель Тина Кунаки показала сексуальную фигуру в бикини: горячие фото
Девушка знаменитого актера Венсана Касселя – 21-летняя модель Тина Кунаки порадовала поклонников очередным откровенным фото в купальнике.
На кадре девушка позирует в оливковом купальнике, ее лица не видно, но она продемонстрировала привлекательные формы.
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Вместе с Тиной отдыхают ее друзья, а также Кассель, который старше девушки на 30 лет.
Кто такая Тина Кунаки?
Итальянская модель, которая в последнее время стала одной из главных героинь СМИ. С восьми лет Тина пробовала себя как модель, снимаясь в рекламе. Но серьезные агентства ее заметили в 2016 году, после того как она засветилась в клипе популярного во Франции певца М. Покора. Кунаки подписала контракты с крупными модельными агентствами как Mad Management Model, SUPA и знаменитое IMG Models.