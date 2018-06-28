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22:53, 26 июня
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Модель-трансгендер Андреа Пежич похвасталась фигурой в купальнике: видео

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Андреа Пежич
Андреа Пежич / Instagram

26-летняя австралийская модель Андреа Пежич показала своим поклонникам в социальных сетях фотографии с отдыха на пляже.

Отметим, что Андреа Пежич часто публикует фото и видео в нижнем белье и в бикини на своей странице в Instagram.

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На видео Андреа танцует в закрытом черном купальнике и темных очках. "День на пляже", – прокомментировала короткий ролик модель.

Смотрите видео с отдыха Андреа Пежич:

 

A day at the beach

Допис, поширений Andreja Pejic (@andrejapejic)

 

Кто такая Андреа Пежич?Пежич вошел в мир моды совсем недавно, однако стремительно начал покорять модельный олимп. Дело в том, что у Андрея невероятно женственная внешность и это большая находка для фотографов и дизайнеров.

Андрей заключил соглашение с лондонским агентством Storm Models и незадолго после этого уже появился на обложке журнала Dazed & Confused. Далее был целый ряд съемок, в частности сотрудничество с Vogue Paris. Пежич такой работает как модель дефиле, он появлялся в мужском и женском показах Жана-Поля Готье (в частности, в свадебном платье), и в мужском показе Марка Джейкобса.

Андрогинная модель не скрывает свою бисексуальность. В 7 лет Андрей считал себя мальчиком, но с возрастом понял, что сочетает в себе сразу два пола. Однако, в 2014 году австралиец сменил пол и стал трансгендерной женщиной по имени Андреа.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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