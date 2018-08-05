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Модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол показала, как кормит сына грудью: фото

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Кендис Свейнпол
Кендис Свейнпол / Instagram

С 1 августа по 7 августа отмечают Всемирную неделю поддержки грудного вскармливания. Так, супермодель Кэндис Свейнпол, которая накануне стала матерью во второй раз, показала потрясающее фото, на котором кормит грудью старшего сына в трехмесячном возрасте.

Кэндис опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.

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Кэндис родила второго сына от мужа Германна Николи 19 июня. Впоследствии звездная пара призналась, что назовет мальчика именем Ариэль. Супруги также воспитывают старшего сына Анака, который появился на свет в октябре 2016 года.

29-летняя Кэндис поблагодарила свою коллегу, модель Даутцен Крус, которая также выступила в поддержку грудного вскармливания.

"Это начало месяца длительного празднования радости, боли, вызовов и побед грудного вскармливания", – цитирует Кэндис слова Даутцен Крус.

Модель отметила, что грудное вскармливание, помимо великолепной связи с ребенком, еще "побуждает матку вернуться к нормальному размеру"

"Грудное вскармливание может сжигать до 600 калорий ежедневно... А также снижает риск случаев рака молочной железы в дальнейшей жизни", – написала модель Victoria's Secret на своей странице в Instagram.

кендіс сванепул
Кэндис Сванепул с сыном Анакой / Instagram

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Здоровая жизнь Звездные мамы Victoria's Secret Мода
Источник: 24 Канал
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