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Модель Винни Харлоу показала роскошную фигуру в купальнике: горячие фото

97 Читати новину українською
Винни Харлоу в купальнике
Винни Харлоу в купальнике / Соцсети

Популярная канадская модель Винни Харлоу засветила стройные формы в крошечном купальнике. Горячие снимки она опубликовала в своем блоге.

Супермодель Винни Харлоу – не из тех, кто будет комплексовать из-за своей особой внешности. Напротив, именно витилиго принесло манекенщицы всемирную славу. Поэтому знаменитая канадка не скрывает своей особенности, демонстрируя ее в откровенных образах.

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Так, Винни Харлоу в очередной раз показала свое стройное тело в купальнике. Звезда позировала перед камерой в светлом пляжном наряде, который едва виднелось на ее соблазнительном теле. Для съемки модель выбирала пикантные и несколько провокационные позы.

Моя роскошная Ямайка,
– лаконично написала Винни Харлоу.

 

How many days until your love

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow)

 

 

 

Известно, что горячие снимки Винни Харлоу сделала во время своего отпуска на Ямайке. Канадская манекенщица выглядела очень соблазнительно, что отметили и ее поклонники в сети.

 

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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