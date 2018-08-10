Модель Винни Харлоу показала роскошную фигуру в купальнике: горячие фото
Популярная канадская модель Винни Харлоу засветила стройные формы в крошечном купальнике. Горячие снимки она опубликовала в своем блоге.
Супермодель Винни Харлоу – не из тех, кто будет комплексовать из-за своей особой внешности. Напротив, именно витилиго принесло манекенщицы всемирную славу. Поэтому знаменитая канадка не скрывает своей особенности, демонстрируя ее в откровенных образах.
Читайте также: Зажигательная Винни Харлоу устроила бикини-вечеринку с моделями: горячие кадры
Так, Винни Харлоу в очередной раз показала свое стройное тело в купальнике. Звезда позировала перед камерой в светлом пляжном наряде, который едва виднелось на ее соблазнительном теле. Для съемки модель выбирала пикантные и несколько провокационные позы.
Моя роскошная Ямайка,
– лаконично написала Винни Харлоу.
Известно, что горячие снимки Винни Харлоу сделала во время своего отпуска на Ямайке. Канадская манекенщица выглядела очень соблазнительно, что отметили и ее поклонники в сети.
Выбор редакции
-
В Херсонском порту перехватили российское судно, которое находится в списке санкций СНБО10 августа, 23:32
-
Украинка Прищепа стала чемпионкой Европы, а Ляхова выиграла бронзу в беге на 800 метров10 августа, 22:51
-
Столкновения на митинге в Бухаресте: полиция применила слезоточивый газ, – фото, видео10 августа, 21:23