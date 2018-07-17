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Модель Винни Харлоу показала стройную фигуру в белье: фото

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Винни Харлоу
Винни Харлоу / Фото из свободных источников

Канадская супермодель Винни Харлоу, страдающая витилиго, подчеркнула свою особенность в пикантной фотосессии. Снимками она поделилась в социальной сети Instagram.

Супермодель Винни Харлоу в свои 23 года может похвастаться стремительной карьерой. Звезда активно принимает участие в съемках для модных глянцев и престижных брендов. Кроме этого, именно Винни предложили начать и завершить гонку "Формулы-1".

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Не отказывается певица и от пикантных фотосессий, результаты которых освещает в своем блоге в соцсети. Так, Винни Харлоу показала фото, на которых она позировала перед камерой в черном нижнем белье. Звезда продемонстрировала свою спортивную фигуру и роскошные формы.

 

10 day Birthday count down begins #LeoSeasonApproaching

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow)

 

Кроме этого, на ее странице появились снимки в провокативном образе. Обольстительная Винни одела кружевное белье красного цвета, в котором виднелась ее грудь. Съемку модель сделала в стиле 90-ых, дополнив пикантный образ большим магнитофоном на плече.

 

 

 

Кто такая Винни Харлоу?Девушка из Канады, которая стала знаменитой после участия в шоу america's Next Top Model. С 4 лет Винни Харлоу страдает витилиго – это нарушение пигментации, когда на коже появляются белые пятна. Однако модель смогла превратить эту особенность в свою сильную сторону.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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