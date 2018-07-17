Модель Винни Харлоу показала стройную фигуру в белье: фото

Канадская супермодель Винни Харлоу, страдающая витилиго, подчеркнула свою особенность в пикантной фотосессии. Снимками она поделилась в социальной сети Instagram.

Супермодель Винни Харлоу в свои 23 года может похвастаться стремительной карьерой. Звезда активно принимает участие в съемках для модных глянцев и престижных брендов. Кроме этого, именно Винни предложили начать и завершить гонку "Формулы-1".

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Не отказывается певица и от пикантных фотосессий, результаты которых освещает в своем блоге в соцсети. Так, Винни Харлоу показала фото, на которых она позировала перед камерой в черном нижнем белье. Звезда продемонстрировала свою спортивную фигуру и роскошные формы.

Кроме этого, на ее странице появились снимки в провокативном образе. Обольстительная Винни одела кружевное белье красного цвета, в котором виднелась ее грудь. Съемку модель сделала в стиле 90-ых, дополнив пикантный образ большим магнитофоном на плече.

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 13 Лип 2018 р. о 8:33 PDT

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 13 Лип 2018 р. о 8:13 PDT

Кто такая Винни Харлоу?Девушка из Канады, которая стала знаменитой после участия в шоу america's Next Top Model. С 4 лет Винни Харлоу страдает витилиго – это нарушение пигментации, когда на коже появляются белые пятна. Однако модель смогла превратить эту особенность в свою сильную сторону.