Модель Винни Харлоу продемонстрировала спортивную фигуру в купальнике: фото
Канадская модель Винни Харлоу, страдающая нарушением кожной пигментации, не скрывает свою особенность – а наоборот демонстрирует необычное тело.
Винни поделилась в Instagram снимками из крупнейшего города ОАЭ – Дубай.
Модель позировала на солнечном пляже в черном купальнике Tommy Hilfiger и белом бикини.
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Кто такая Винни Харлоу?
Девушка стала знаменитой благодаря шоу America's Next Top Model, в котором она принимала участие. Теперь Винни участвует в Неделях моды и фешен съемках.
Модель с 4 лет страдает витилиго – это нарушение пигментации, когда на коже появляются белые пятна. Харлоу смогла превратить эту особенность в свою сильную сторону.
Источник: 24 Канал
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