Модель Винни Харлоу продемонстрировала спортивную фигуру в купальнике: фото

Канадская модель Винни Харлоу, страдающая нарушением кожной пигментации, не скрывает свою особенность – а наоборот демонстрирует необычное тело.

Винни поделилась в Instagram снимками из крупнейшего города ОАЭ – Дубай.

Модель позировала на солнечном пляже в черном купальнике Tommy Hilfiger и белом бикини.

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Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 23 Бер 2018 р. о 10:16 PDT

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 23 Бер 2018 р. о 4:44 PDT

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 23 Бер 2018 р. о 7:51 PDT

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 25 Бер 2018 р. о 9:51 PDT

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 25 Бер 2018 р. о 10:23 PDT

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 25 Бер 2018 р. о 9:21 PDT

Кто такая Винни Харлоу?



Девушка стала знаменитой благодаря шоу America's Next Top Model, в котором она принимала участие. Теперь Винни участвует в Неделях моды и фешен съемках.



Модель с 4 лет страдает витилиго – это нарушение пигментации, когда на коже появляются белые пятна. Харлоу смогла превратить эту особенность в свою сильную сторону.