Десятый выпуск второго сезона революционного проекта "Модель XL" уже вышел на экраны 6 ноября на канале "1+1". В 10 выпуске программы жюри выбрало победительницу шоу среди трех финалисток: Наталки Петрик, Ирины Стишок и Анны Логвиновой.

Среди множества пышных красавиц в реалити-шоу "Модель XL" 2 сезон попали самые яркие девушки – реальные женщины нереальной красоты. Они будут преодолевать свои страхи и комплексы, пройдут непростые испытания, будут учиться любить свое тело, чтобы стать главной моделью XL в Украине.

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В 10 выпуске 2 сезона шоу "Модель XL" перед жюри стояла не менее сложная задача – выбрать из 3 моделей только одну лучшую, которая получит победу на проекте. Главные критерии к девушкам на модельном проекте – рост не менее 170 сантиметров, идеальная кожа, подтянутая фигура в форме песочных часов, соблюдение здорового образа жизни и питания и уверенность в себе. Участницы проекта будут соревноваться между собой и полюбят себя такими, какими они есть, ради великой мечты – стать успешной моделью plus-size. Им под силу разрушить стереотипы о женской красоте!

Кто получил главную победу на проекте – смотрите в видео.

Модель XL 2 сезон 10 выпуск смотреть онлайн (видео дополняется)

Последняя неделя у участниц проекта была максимально приближенной к реалиям модельной жизни. Их ждали жесткие фотосессии, серьезные разговоры с заказчиками и настоящие показы коллекций наравне с профессиональными моделями стандартных модельных форм.

Испытание "Фотосессия с лошадьми"

Первая задача была изрядно трудной для Натальи, Ирины и Анны. Их завезли на волшебную локацию у озера, где они должны были позировать для фэшн-фотографа с грациозными лошадьми. Двое белых коней и один коричневый прекрасно гармонировали с финалистками проекта, которые в легких белых платьях и веночках должны были изобразить очарование и силу одновременно.

Сначала девушки сделали собственные индивидуальные фотосессии на фоне озера, где эксперты на несколько секунд пытались угомонить лошадей и отдать их моделям для удачных кадров. После трех индивидуальных фотосессий, где каждая пыталась поразить фотографа и требовательного судью Богдана Юсипчука необычными позированиями и игривыми глазами, девушек также ждала общая фотосессия.

Если в индивидуальных съемках девушки смогли полагаться только на себя, то в совместной фотосессии они проявили себя не только как модели, но и как режиссеры. Каждая из них представила свой "идеальный" кадр и композицию в нем и указывала девушки, как позировать совместно для фотографа и вместе гармонично выглядеть. Больше всего в этом испытании повезло Наталье Петрик, которая хорошо справилась с двумя этапами задачи и понравилась как судьи Богдану, так и фотографу Даше.

Испытание "Собеседование с редактором"

На этом испытания последней недели в "доме моделей" не завершились. Следующим шагом к желанной победе стало испытание от Андре Тана, который наряду с классическими дизайнерскими рубашками белого цвета оставил финалисткам послание. В нем он отметил, что Наталью Петрик, Анну Логвинову и Ирину Стишок ждет настоящее собеседование с главным редактором украинского издания Elle Соней Забугой. Дизайнер и судья проекта Андре Тан добавил, что у редактора будет влияние на мнение судей при выборе победительницы проекта "Модель XL".

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Девушки изрядно разволновались, ведь не все девушки имели опыт общения с работодателями, а особенно с такими известными медиа-представителями. Ранее Соня Забуга уже имела возможность оценить не только финалисток проекта, но и других участниц во время одного из заданий в предыдущих выпусках шоу. В этот раз она устроила им настоящий "допрос", задавая со своим напарником стандартные и даже иногда неудобные вопросы кандидаткам на звание лучшей plus-size модели.

Первой на собеседование пошла бухгалтер по профессии Ирина Стишок. Уверенно начав свою беседу с Соней Забугой, она скоро растерялась после вопросов на знание имен известных пышнотелых моделей в мире, о знании иностранных языков и фэшн-фотографах. Модель не смогла на эти вопросы ответить, но своим собеседованием все же осталась довольна.

Следующей покорять сердце "железной леди" журнала Elle пошла мать-одиночка двоих детей Анна Логвинова. Модель тоже смело начала разговаривать с редактором глянца, но тоже не смогла ответить, почему не интересуется фэшн-индустрией в глянцах и в целом жизнью звезд-моделей. Соня Забуга засомневались, сможет ли Анна совмещать материнство и модельный бизнес, но модель ее заверила, что все получится, если она получит билет в желаемое будущее.

Юрист по образованию Наталья Петрик сразу пошла "ва-банк" и начала свое собеседование на итальянском языке. Это изрядно удивило Соню, ведь она не ожидала, что Наталья в таком молодом возрасте уже свободно владеет шестью языками. Но редактор засомневались, нужна ли ей модельная карьера, если кроме проекта она задействована во многих других видах деятельности. Наталья тоже заверила Забугу, что она точно определилась, чем хочет заниматься в жизни и что это не временное увлечение. Однако Петрик тоже не смогла назвать фэшн-фотографов, у которых бы хотела сняться для глянцев.

После собеседования девушки в разных образах снялись в фэшн-съемке в студии, где интенсивно работали как с Соней Забугой, так и с молодым фэшн-фотографом. Каждая старалаяь как можно лучше себя показать и опять же лучшей, уже по мнению редактора украинского журнала Elle, стала Наталья Петрик.

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Испытание "Показ Андре Тана"

После двух сложных испытаний трех девушек ожидало выселение из "дома моделей" и совместный ужин с экс-участницами проекта 2 сезона "Модель XL". В то время требовательные судьи сидели за круглым столом и предполагали, кто из трех девушек сможет получить победу. Богдан Юсипчук, Андре Тан и Татьяна Мацкевич разделились во мнениях, поэтому последнюю точку в этом сезоне должно было поставить последнее испытание и финальный показ дизайнера Андре Тана.

Украинский модельер презентовал свою вторую коллекцию одежды для пышнотелых моделей под названием А.Tan Plus Star. За локацию Андре Тан выбрал съемочный павильон, где происходят не менее масштабные украинские телевизионные шоу – "Танцы со звездами" и "Голос страны". На показ прибыли лучшие звезды украинского шоу-бизнеса, мнение которых также имел целью учесть Андре Тан.

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Сначала на показе должны были продемонстрировать одежду модели со стандартными формами, потом некоторые звезды (Леся Никитюк и Оля Полякова), а уже после этого почти все участницы проекта "Модель XL" включительно с финалистками шоу. Если экс-участницы достаточно переживали перед выходом на паркет, то Наталья Петрик, Анна Логвинова и Ирина Стишок просто не смыслили себя как с счастья, так и с невероятных волнений. Судьи проекта отметили положительно всех финалисток шоу, а дизайнер коллекции Андре Тан заявил, что модели на все 100% выложились и достойно представили его одежду.

Финал шоу

После завершения показа все звездные гости события покинули павильон и на их месте остались лишь самые близкие друзья и родственники финалисток проекта "Модель XL". К судейской "тройке" присоединилась в финале шоу Катя Осадчая, которая присутствовала на кастинге проекта, поэтому ее мнение тоже изрядно повлияло на результат. Ведь она стала свидетельницей того, как девушки кардинально изменились с момента первых кастингов.

Во время объявления результатов, судьи решили сразу определить суперфиналисток проекта. Поэтому одна из трех девушек должна была покинуть шоу сразу на паркете съемочного павильона. Подытожив все задачи, которые прошли модели-финалистки в последнюю неделю проекта, первой из тройки финалисток выбыла Ирина Стишок.

Итак, осталась Наталья Петрик и Анна Логвинова. Каждая из девушек не была уверенной на 100%, что именно она является той победительницей. Перед объявлением вердикта, девушки должны были произнести свое последнее слово, почему же они должны получить эту победу. Выслушав моделей, судьи приняли ответы и окончательно определились с главной plus-size моделью страны. Что интересно, мнение редактора украинского журнала Elle Сони Забуги изрядно повлияло на финальное решение.

Поэтому, победительницей 2 сезона проекта "Модель XL" стала Наталья Петрик!

Наталья Петрик

Возраст: 23 года

Родной город: Львов

Модель, которая училась на юриста, решила показать своему отцу, что она может быть отличным специалистом не только в своей сфере, но и в модельной индустрии. Она безгранично любит своего отца, но хочет доказать свою правоту. Наталья ранее принимала участие в проекте "Мастер шеф" на телеканале "СТБ".