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      Модель XL 8 выпуск: чем запомнилась самая провокационная неделя на проекте

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      Модель XL – 8 выпуск смотреть онлайн Модель XL 2 сезон
      Модель XL – 8 выпуск смотреть онлайн Модель XL 2 сезон / 1+1

      Восьмой выпуск второго сезона революционного проекта "Модель XL" уже вышел на экраны 23 октября на канале "1+1". В 8 выпуске программы жюри должно было оценить не только старания 7 лучших участниц проекта, но и выбрать моделей, которые должны покинуть реалити-шоу навсегда.

      Среди множества пышных красавиц в реалити-шоу "Модель XL" 2 сезон попали самые яркие девушки – реальные женщины нереальной красоты. Они будут преодолевать свои страхи и комплексы, пройдут непростые испытания, будут учиться любить свое тело, чтобы стать главной моделью XL в Украине.

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      В 8 выпуске 2 сезона шоу "Модель XL" перед жюри стояла не менее сложная задача – выбрать из 7 моделей только лучших, которые будут бороться за победу на проекте. Главные критерии к девушкам – рост не менее 170 сантиметров, идеальная кожа, подтянутая фигура в форме песочных часов, соблюдение здорового образа жизни и питания и уверенность в себе. Участницы проекта будут соревноваться между собой и полюбят себя такими, какими они есть, ради великой мечты – стать успешной моделью plus-size. Им под силу разрушить стереотипы о женской красоте!

      Кто попал в следующие выпуски шоу и получил шанс побороться за победу на проекте – смотрите в видео.

      Модель XL 2 сезон 8 выпуск смотреть онлайн

       

       

      В первом испытании одного из финальных выпусков шок участницы проекта должны были в трех этапах соблазнить своих партнеров по площадке. Девушки должны были соблазнить "своих" мужей "без прикосновения", "с прикосновением" и "совершенно открыто". Кроме этого, в различных испытаниях модели имели возможность стать звездами разных рекламных брендов. Неделя испытаний женской сексуальности началась!

      Испытание "Фотосессия для бренда колготок"

      В первом испытании, где пышнотелые модели не должны были касаться своих партнеров на съемке, в частности, ведущего одной из телевизионных программ Егора Гордеева, они были под прицелом судьи Татьяны Мацкевич и мужчины, который избирал модель для рекламы марки колготок. Сами же модели об этом не знали и работали на фотосессии вместе с ведущим-мужчиной и фэшн-фотографом Дарьей Мангуби, которая специализируется на репортажной и портретной съемке.

       

      Из всех девушек, которые пытались показать наилучший результат, они проявили себя по-разному. Лучшей же оказалась участница проекта "Модель XL" Анна Логвинова. Киевлянка с легкостью меняла позы на фотосессии, прекрасно демонстрировала ноги в специально выданных колготках и смогла соблазнить партнера.

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      Испытание "Съемка для рекламы губной помады"

      Следующее испытание для отважных участниц проекта тоже было не из легких. Теперь они целенаправленно знали, что должны стать лучшими, чтобы попасть в рекламный видеоролик одного из брендов губной помады. Видеосъемкой занимался известный художник и оператор Владимир Шурубура, который создавал видеоклипы для таких звезд украинского шоу-бизнеса как Наталья Карпат, группа "Тартак", группа "Скрябин", Ирина Федишин и многие другие. Наставником этого испытания стал требовательный судья-дизайнер Андре Тан. Работа проходила в величественном Октябрьском дворце в Киеве.

      Несмотря на то, что в предыдущем испытании девушки не имели права касаться своих партнеров по съемке и должны были одновременно соблазнить их, им дали возможность теперь не только касаться мужчин, но и целовать их. Казалось бы, задача стала проще, так как выглядеть в кадре сексуальными и уверенными можно с помощью прикосновений и жарких поцелуев, но не все модели смогли переступить через себя. Многие из них имели неудачный опыт в личной жизни, некоторые даже находились в отношениях или в официальном браке (к примеру, Дарья Чепкова), а другие даже не имели серьезных отношений, из-за чего не знали как правильно вести себя с мужчиной.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Неймовірна @nataliapetryk #модельxl #backstage

      Допис, поширений Модель XL (@modelxl1plus1) 

       

      Но в испытании требовалось, чтобы модель уверенно провела дефиле в роскошном платье по лестнице, коснулась своего партнера по съемочной площадке, соблазнительно его поцеловала и сказала слоган, который им предварительно предоставлялся в письмах. По мнению режиссера и расстроенного Андре Тана, идеально с задачей не справился никто. По мнению дизайнера, такого непрофессионализма он за 2 сезон еще не видел. Поэтому, по его словам, меньше всего ошибок сделала Наталья Петрик, а вот остальные все – только разочаровали его.

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      Испытание "Дефиле в сексуальном белье"

      Последнее испытание стало настоящим тестом на раскованность и открытость пышнотелых моделей. Их привезли в пожарную часть, где кроме трех требовательных судей проекта – Андре Тана, Татьяны Мацкевич и Богданы Юсипчук, их еще оценивали сами пожарные и другие зрители шоу. Моделям вручили сексуальное красное белье, в котором они должны были осуществить эффектное и уверенное дефиле на подиуме.

       

       

      Кроме суждений судей, их оценивали с помощью табличек с логотипом "огня" взволнованные пожарные. Некоторые пышнотелые участницы проекта "Модель XL" шли красиво и соблазнительно, однако их низко оценили судьи и зрители показа белья. Но и были такие, которые не совсем хорошо провели позирования на подиуме, но их прекрасно оценили пожарные с табличками. Поэтому, лучше всех в этом финальном испытании справилась снова Наталья Петрик.

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      Кто покинул проект

      Итак, восьмой выпуск проекта "Модель XL" подошел к своему завершению. По результатам всех испытаний судьи определили модель, которая хуже всех справилась с задачами и ей пришлось навсегда покинуть проект. Ею стала Дарья Чепкова.

      Дарья Чепкова

      Учасниця Модель XL 2 сезон Дар'я Чепкова

      Возраст: 31 год
      Родной город: Николаев
      Модель является любящей матерью двоих детей. Но однажды ее 7-летняя дочь во время прогулки сказала, что Дария толстая. Женщина решила доказать, что даже в таких формах можно завоевать расположение и любовь своей дочери.

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      Новое шоу "Модель XL" призвано развеять представление о стандартах красоты, показав Украине очаровательных женщин с пышными формами. А определять их судьбу будет звездное жюри, которое в этом году несколько изменилось: ведущая Екатерина Осадчая, дизайнер Андре Тан, актер и самый красивый мужчина мира по версии MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук и известная латвийская модель Татьяна Мацкевич.

      Победительница проекта "Модель XL" станет второй украинской моделью plus-size после Марии Павлюк, которая одержала победу в 1 сезоне проекта. Что касается приза, то победительница проекта получит фотосъемку и украсит обложку глянца "Elle" в столице моды – Париже.

      Модели plus-size становятся все популярнее в современной индустрии моды, а навязчивые стандарты красоты 90-60-90 постепенно уходят в прошлое. Новый проект "Модель XL" призван развенчать миф о том, что чрезмерная худоба привлекательнее пышных форм.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Мода
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 23 октября
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