Девятый выпуск второго сезона революционного проекта "Модель XL" уже вышел на экраны 30 октября на канале "1+1". В 9 выпуске программы жюри должно было оценить не только старания 6 лучших участниц проекта, но и выбрать моделей, которые должны покинуть реалити-шоу навсегда.

Среди множества пышных красавиц в реалити-шоу "Модель XL" 2 сезон попали самые яркие девушки – реальные женщины нереальной красоты. Они будут преодолевать свои страхи и комплексы, пройдут непростые испытания, будут учиться любить свое тело, чтобы стать главной моделью XL в Украине.

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В 9 выпуске 2 сезона шоу "Модель XL" перед жюри стояла не менее сложная задача – выбрать из 6 моделей только лучших, которые будут бороться за победу на проекте. Главные критерии к девушкам – рост не менее 170 сантиметров, идеальная кожа, подтянутая фигура в форме песочных часов, соблюдение здорового образа жизни и питания и уверенность в себе. Участницы проекта будут соревноваться между собой и полюбят себя такими, какими они есть, ради великой мечты – стать успешной моделью plus-size. Им под силу разрушить стереотипы о женской красоте!

Кто попал в следующие выпуски шоу и получил шанс побороться за победу на проекте – смотрите в видео.

Модель XL 2 сезон 9 выпуск смотреть онлайн (видео загрузится позже)

Сегодня девушки проекта "Модель XL" имели невероятно тяжелые испытания. Кроме тяжелых задач, которые включали выносливость и проверку на комплексы, после каждого испытания моделей ждал вылет с проекта. То есть теперь судьи оценивали не за старания во всех испытаниях, а в каждом отдельно. Поэтому у моделей не было ни одного шанса на ошибку и неудачу.

Испытание "Фотосессия "ню""

Первое испытание 9 недели пребывания в "доме моделей" началось с непростого задания. Полуфиналисток проекта посетил судья Андре Тан и известная украинская певица Наталья Карпа. Кроме певческой карьеры артистка выпустила собственный аромат духов под названием "Nataly by Karpa". И для очередной рекламной кампании она искала красивую модель, которая сможет смело представить на себе несколько капелек роскошных духов.

Но фотосъемка для рекламы оказалась не такой уж и простой. Модели должны были полностью обнажиться перед Карпой, Таном и французским фотохудожником Дани Оливье. Однако участница проекта "Модель XL" предоставлялся выбор: или они позируют только в одних бикини и прикрывают обнаженную грудь руками, или вовсе пытаются поразить заказчика съемки и обнажаются полностью.



Екатерина Ващук обнажилась в фотосессии "ню"

Хоть девушки и старались стать лицом марки парфюмированной воды и получить шанс пойти дальше в следующие испытания проекта, не все смогли полностью открыться на фотосессии. Екатерина Ващук стала первой, кто вышла на съемку и сняла халат перед объективом камеры, но решила полностью не раздеваться. Хоть она и была закомплексованной, а потом стала увереннее и думала, что прекрасно позировала в темной комнате с крошечным прожектором света, но Андре Тан остался недоволен ее позированием.

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Екатерина Хилинская вышла второй на фотосессию. Имея великолепные пикантные формы, она не смогла полностью раскрыться перед камерой. Андре Тан отметил, что у нее слишком банальные позы на фотографиях. Третьей пришла на съемочную площадку эффектная Наталья Петрик. С первых секунд она покорила Наталью Карпу своей улыбкой и таинственностью, из-за чего та, долго не думая, решила показать все свои выгодные формы и полностью разделась. По мнению Тана и Карпы, она прекрасно справилась с задачей.

Анна Логвинова четвертой пошла покорять фотосессию "ню". Девушка не ожидала, что на первый взгляд тяжелая и слишком откровенная фотосессия окажется такой "кайфовой". Загадочная и сексуальная модель быстро вошла в образ соблазнительницы и понравилась как Андре Тану, так и Наталье Карпе. Анна Веревкина была пятой участницей фотосессии и она до последнего была убеждена, что не сможет справиться с задачей, поскольку в предыдущем выпуске программы она даже не смогла поцеловать перед камерой чужого мужчину.

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Но Наталка Карпа убедила модель в ее сексуальности и красоте, из-за чего и она тоже быстро полностью обнажилась и показала все свои прелести. Она отлично справилась с испытанием, по мнению дизайнера и певицы. И последней на фотосессию пришла Ирина Стишок. Хоть Андре Тан давно восхищался моделью за ее великолепные внешние данные, на фотосессии Ирина его разочаровала. Девушка не смогла полностью раскрыться и была слишком замкнутой перед фотоаппаратом.

После откровенного фотоистории "ню" Андре Тан и Наталка Карпа выбрали лучшие кадры среди всех моделей и определили победительницу испытания. Ею стала Наталья Петрик, которая и получила шанс быть лицом парфюмированной воды "Nataly by Karpa". К сожалению, Андре Тан отметил участниц полуфинала, которые хуже всего справились с заданием. Ими стали тройка моделей: Ващук, Хилинская и Стишок. Но из-за неудачи и досадных ошибок в этой задаче проект "Модель XL" вынуждена была покинуть Екатерина Хилинская.

Испытание "Дефиле нон-стоп"

Второе испытание стало не менее жестким, чем первое. Судья Татьяна Мацкевич в компании двух украинских дизайнеров должна была оценивать дефиле пяти моделей, которые и в самом деле нон-стоп должны были демонстрировать в торговом центре на эскалаторе коллекцию одежды. Каждая из девушек имела по 10 комплектов одежды, в которых каждые 55 секунд должна появляться перед публикой и судьями. За временем дефиле наблюдала специальный консультант бекстейджа Илона, которая была очень строга с моделями.

Все девушки сначала уверенно и медленно демонстрировали одежду, однако когда нужно было менять одежду, у девушек началась паника. Как они поняли, фэшн-индустрия действительно жестокая и невероятно тяжелая.

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После дефиле Татьяна Мацкевич объявила свой вердикт и отметила, что лучше всего с бешеным дефиле справилась с Анна Логвинова и Екатерина Ващук. Все другие модели плохо выполнили показ коллекции одежды, однако дизайнеры все же остались довольны дефиле, поэтому Татьяна Мацкевич решила "помиловать" моделей и никого не выгонять с проекта после этого задания.

Испытание "Фотосессия с животными"

Третьей задачей для моделей стала фотосессия с опасными и ядовитыми животными. В этой съемке модели должны были преодолеть свой страх и стать одним целым с пресмыкающимися, насекомыми и другими животными. Некоторые из моделей проекта "Модель XL" едва справились с испытанием, потому что паника и страх брали верх над их эмоциями.

Первой на фотосессию в красивом планетариуме среди экзотических растений вышла Наталья Петрик, которую в клетке ждал хамелеон. Богдан Юсипчук, который стал наставником этой задачи, отметил, что модель Петрик постоянно меняет свое лицо в проекте, как эта рептилия, поэтому она должна была отлично сыграть в кадре. Так и случилось. Сначала девушка много метушилась, но потом овладела собой и прекрасно сыграла в кадре с хамелеоном-партнером.

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Анна Веревкина позировала со змеей, на что она совсем не рассчитывала. Больше всего в жизни она боится змей, поэтому это пресмыкающееся, которое ассоциируется с укусами и болью ее невероятно испугало. Она долго не могла собраться мыслями и ей даже помогал Богдан, но в конце съемки она отлично справилась в кадре со змеей. Ирине Стишок досталась для фотосессии лягушка ага, которая была единственным ядовитым животным в этом испытании. В фотосессии она была смелой, что хорошо сыграло ей на руку.

Екатерина Ващук была следующей и получила для фотоистории тоже змею, однако не боялась ее так, как Веревкина. Хотя она не имела никаких страхов, почему-то модель не смогла обыграть ее в кадре. Безэмоциональное и банальное позирование тоже огорчило Богдана Юсипчука, который давно считал ее любимицей на проекте. Последней на фотосессии стала Анна Логвинова, которая с детства безумно боялась пауков. Хоть у нее и была некоторая паника, она смогла это перенести на фотографии. Эмоции и страх прекрасно отразились в этом испытании, а паук для Анны стал лучшим партнером, а не врагом на фотосессии.

После испытания Богдан Юсипчук объявил результаты этого испытания и лучшими в нем стали Наталья Петрик, Анна Логвинова и Ирина Стишок. А вот хуже всего с фотосессией справилась Екатерина Ващук, которую с тяжелым сердцем Юсипчук попросил покинуть проект.

Испытание " Страстное танго"

После трех тяжелых испытаний, казалось бы, модели должны идти на заслуженный отдых. Но на этом судьи проекта не остановились. Чтобы определить тройку финалисток, им нужно было из четырех девушек выбрать только лучших. Для этого моделей отправили на танцевальный паркет, где их ждал победитель проекта "Танцы со звездами" Игорь Кузьменко. Для девушек он подготовил постановку со страстным танцем в жанре танго.

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Некоторые девушки уже имели опыт в танцах, особенно Анна Веревкина, но некоторым пришлось хорошо попотеть, чтобы станцевать перед судьями лучше. Для выступления все модели надели очаровательные и соблазнительные красные платья, в которых эффектно станцевали номер с Кузьменко. Наталья Петрик, Анна Логвинова, Анна Веревкина и Ирина Стишок по очереди выходили на сцену и соблазняли не только своего партнера, но и судей и даже тайных зрителей в зале, о которых они не догадывались. Как оказалось, на их дебютный танец на проекте приехали посмотреть ближайшие друзья, родственники и любимые девушек, которые изрядно тронули их.

Но после всех выступлений наступил тот трудный и волнующий момент выгона. К сожалению, с задачей хуже всех справилась Анна Веревкина, которая покинула модельный проект.

Кто покинул проект

Итак, девятый выпуск проекта "Модель XL" подошел к своему завершению. По результатам всех испытаний судьи определили моделей, которые хуже всего справились с заданиями и им пришлось навсегда покинуть проект. Ими стали Екатерина Хилинская, Екатерина Ващук и Анна Веревкина.

Екатерина Хилинская

Возраст: 19 лет

Родной город: Арциз

Модель родилась в семье дальнобойщиков и знает об автомобилях все. Девушка хотела навсегда изменить свою жизнь и подалась на модельный проект.

Екатерина Ващук

Возраст: 18 лет

Родной город: Ковель

Модель пришла на проект "не за дружбой, а за победой". Очаровательная танцовщица, которая безупречно исполняет денсхолл, имела немало проблем с бывшим тренером, который стал для нее теперь врагом. Несмотря на это, она нашла в себе силы прийти на проект "Модель XL" и очаровать почти всех судей.

Анна Веревкина

Возраст: 21 год

Родной город: Винница

Модель мечтает стать известным фэшн-блогером и обеспечить себя и свою мать. Ее отец умер 8 лет назад и после этого семье пришлось нелегко. Девушка обожает все, что связано с модой и верит, что этот проект поможет ей достичь успеха.

Поэтому в финал проекта попали Наталья Петрик, Анна Логвинова и Ирина стишок.

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Новое шоу "Модель XL" призвано развеять представление о стандартах красоты, показав Украине очаровательных женщин с пышными формами. А определят их судьбу звездное жюри, которое в этом году изменилось: ведущая Екатерина Осадчая, дизайнер Андре Тан, актер и самый красивый мужчина мира по версии MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук и известная латвийская модель Татьяна Мацкевич.

Победительница проекта "Модель XL" станет второй украинской моделью plus-size после Марии Павлюк, которая одержала победу в 1 сезоне проекта. Относительно приза, то победительница проекта получит фотосъемку и украсит обложку глянца "Elle" в столице моды – Париже.

Модели plus-size становятся все популярнее в современной индустрии моды, а навязчивые стандарты красоты 90-60-90 потихоньку уходят в прошлое. Новый проект "Модель XL" призван развенчать миф о том, что чрезмерная худоба привлекательнее пышных форм.