6 ноября состоится финал революционного проекта "Модель XL" на телеканале "1+1" в 21:45. Лишь одна из трех финалисток 2 сезона шоу одержит победу и получит титул лучшей plus-size модели в Украине.

Среди 15 участниц проекта для пышнотелых моделей осталось только 3 финалистки, которые после тяжелых недель учений и испытаний смогли доказать, что они заслуживают на победу. Наталья Петрик, Анна Логвинова и Ирина Стишок будут соревноваться за титул лучшей модели plus-size и в случае победы получат фотосъемку и украсят обложку глянца "Elle" в столице моды Париже.

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Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться, кто, по мнению зрителей шоу, сможет одержать заслуженную победу во 2 сезоне проекта "Модель XL".