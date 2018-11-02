Популярное украинское шоу "Модель XL" подходит к своему завершению. 2 сезон модельного проекта начался еще в сентябре этого года и уже 6 ноября покажет, кто же стал победительницей революционного шоу.

После девяти выпусков проекта "Модель XL" стало известно, кто вошел в тройку финалисток. Ими стали Наталья Петрик, Анна Логвинова и Ирина Стишок. Три пышнотелые модели, которые отличаются как по модельным параметрам, так и темпераменту, смогли продемонстрировать всей стране, что выглядеть привлекательно и главное успешно можно несмотря на место рождения, профессию или отсутствие "идеальных" форм.

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Победительница проекта "Модель XL" станет второй украинской моделью plus-size после Марии Павлюк, что одержала победу в 1 сезоне проекта. Относительно приза, то победительница проекта получит фотосъемку и украсит обложку глянца "Elle" в столице моды – Париже. А будет определять судьбу лучшей модели звездное жюри: ведущая Екатерина Осадчая, дизайнер Андре Тан, актер и самый красивый мужчина мира по версии MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук и известная латвийская модель Татьяна Мацкевич.

Журналисты LifeStyle собрали информацию о главных финалистках модельного проекта "Модель XL", которые претендуют на звание лучшей модели plus-size в Украине.

Список, кто прошел в финал шоу "Модель XL" 2 сезон:

Наталья Петрик

Возраст: 23 года

Родной город: Львов

Модель, которая училась на юриста, решила показать своему отцу, что она может быть отличным специалистом не только в своей сфере, но и в модельной индустрии. Она безгранично любит своего отца, но хочет доказать свою правоту. Наталья ранее принимала участие в проекте "Мастер шеф" на телеканале "СТБ".

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Анна Логвинова

Возраст: 23 года

Родной город: Киев

Сложная жизненная история и неудачные отношения с мужчинами заставили модель изменить жизнь. Женщина воспитывает двоих детей, у нее было двое мужчин, которые оказались альфонсами. Сегодня Анна не хочет завязывать отношения, а стремится сосредоточиться только на модельной карьере.

Ирина Стишок

Возраст: 21 год

Родной город: Жмеринка

Модель в своей жизни имела только одного сексуального партнера, потому что хочет сохранить свое здоровье до 80 лет, а не до 40. Еще в 7 классе она записала в свой дневник, что хочет "стать фэшн-звездой". Девушка, которая стремится изменить свою жизнь и "выйти из серой массы", смогла пройти в пятнадцатку лучших участниц проекта.