21:51
2 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      "Модель XL" 2 сезон: что известно о финалистках шоу

      149 Читати новину українською
      "Модель XL" 2 сезон: что известно о финалистках шоу
      "Модель XL" 2 сезон: что известно о финалистках шоу / 24 Канал

      Популярное украинское шоу "Модель XL" подходит к своему завершению. 2 сезон модельного проекта начался еще в сентябре этого года и уже 6 ноября покажет, кто же стал победительницей революционного шоу.

      После девяти выпусков проекта "Модель XL" стало известно, кто вошел в тройку финалисток. Ими стали Наталья Петрик, Анна Логвинова и Ирина Стишок. Три пышнотелые модели, которые отличаются как по модельным параметрам, так и темпераменту, смогли продемонстрировать всей стране, что выглядеть привлекательно и главное успешно можно несмотря на место рождения, профессию или отсутствие "идеальных" форм.

      Читайте также: Модель ХL 2 сезон: все участницы и фото

      Победительница проекта "Модель XL" станет второй украинской моделью plus-size после Марии Павлюк, что одержала победу в 1 сезоне проекта. Относительно приза, то победительница проекта получит фотосъемку и украсит обложку глянца "Elle" в столице моды – Париже. А будет определять судьбу лучшей модели звездное жюри: ведущая Екатерина Осадчая, дизайнер Андре Тан, актер и самый красивый мужчина мира по версии MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук и известная латвийская модель Татьяна Мацкевич.

      Журналисты LifeStyle собрали информацию о главных финалистках модельного проекта "Модель XL", которые претендуют на звание лучшей модели plus-size в Украине.

      Список, кто прошел в финал шоу "Модель XL" 2 сезон:

      Наталья Петрик

      Учасниця Модель XL 2 сезон Наталя Петрик

      Возраст: 23 года
      Родной город: Львов
      Модель, которая училась на юриста, решила показать своему отцу, что она может быть отличным специалистом не только в своей сфере, но и в модельной индустрии. Она безгранично любит своего отца, но хочет доказать свою правоту. Наталья ранее принимала участие в проекте "Мастер шеф" на телеканале "СТБ".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Модель XL (@modelxl1plus1)

       

      Читайте также: Модель XL 2 сезон 9 выпуск: какие жесткие испытания ждали полуфиналисток проекта

      Анна Логвинова

      Учасниця Модель XL 2 сезон Ганна Логвінова

      Возраст: 23 года
      Родной город: Киев
      Сложная жизненная история и неудачные отношения с мужчинами заставили модель изменить жизнь. Женщина воспитывает двоих детей, у нее было двое мужчин, которые оказались альфонсами. Сегодня Анна не хочет завязывать отношения, а стремится сосредоточиться только на модельной карьере.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Модель XL (@modelxl1plus1)

       

      Ирина Стишок

      Учасниця Модель XL 2 сезон Ірина Стішок

      Возраст: 21 год
      Родной город: Жмеринка
      Модель в своей жизни имела только одного сексуального партнера, потому что хочет сохранить свое здоровье до 80 лет, а не до 40. Еще в 7 классе она записала в свой дневник, что хочет "стать фэшн-звездой". Девушка, которая стремится изменить свою жизнь и "выйти из серой массы", смогла пройти в пятнадцатку лучших участниц проекта.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Модель XL (@modelxl1plus1)

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Мода
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      сегодня , 21:30 Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      Артем Овдієнко
      Навіщо Порошенко призначив губернатором Київщини людину, яка відправляла на Майдан "Беркут"
      сегодня , 21:00 Навіщо Порошенко призначив губернатором Київщини людину, яка відправляла на Майдан "Беркут"
      Сергій Лещенко
      Как пережить развод, если муж бросил ради другой: интервью с психологом
      сегодня , 20:00 Как пережить развод, если муж бросил ради другой: интервью с психологом
      Катерина Петренко
      Повільний реванш: чому відроджуються політичні сили, які призвели до початку Революції гідності
      сегодня , 19:30 Повільний реванш: чому відроджуються політичні сили, які призвели до початку Революції гідності
      Крістіна Бердинських
      Санкції Росії проти України: ніякої економіки – лише вибори і натяки
      сегодня , 19:00 Санкції Росії проти України: ніякої економіки – лише вибори і натяки
      Блог Медіа
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук