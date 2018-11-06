В десятом выпуске второго сезона революционного проекта "Модель XL", который вышел на экраны 6 ноября на канале "1+1", объявили победительницу шоу. Следовательно, во втором сезоне победила plus-size модель Наталья Петрик!

В 10 выпуске 2 сезона шоу "Модель XL" перед жюри стояла не менее сложная задача – выбрать из 3 моделей только одну лучшую, которая получит победу на проекте. В тройку финалисток вошли такие пышнотелые участницы как Наталья Петрик, Анна Логвинова и Ирина Стишок. Относительно приза, то победительница проекта получит фотосъемку и украсит обложку глянца "Elle" в столице моды – Париже.

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В течение 10 недель девушки проходили тяжелые испытания и получали невероятный опыт, который пытались дать требовательные судьи проекта: ведущая Екатерина Осадчая, дизайнер Андре Тан, актер и самый красивый мужчина мира по версии MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук и известная латвийская модель Татьяна Мацкевич. А все это для того, чтобы во 2 сезоне завоевать титул лучшей plus-size модели в Украине. Стоит добавить, что победительницей 1 сезона популярного телевизионного проекта стала жительница Ивано-Франковска Мария Павлюк.

Итак, по результатам 10 недель заданий и последнего 10 выпуска в частности, победительницей 2 сезона проекта "Модель XL" стала Наталья Петрик!

Наталья Петрик

Возраст: 23 года

Родной город: Львов

Модель, которая училась на юриста, решила показать своему отцу, что она может быть отличным специалистом не только в своей сфере, но и в модельной индустрии. Она безгранично любит своего отца, но хочет доказать свою правоту. Наталья ранее принимала участие в проекте "Мастер шеф" на телеканале "СТБ".



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Модель XL 2 сезон 10 выпуск смотреть онлайн (видео загрузится позже)