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      Модель XL 2 сезон: Наталья Петрик стала победительницей проекта

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      Модель XL 2 сезон: Наталья Петрик стала победительницей проекта
      Модель XL 2 сезон: Наталья Петрик стала победительницей проекта / 24 Канал

      В десятом выпуске второго сезона революционного проекта "Модель XL", который вышел на экраны 6 ноября на канале "1+1", объявили победительницу шоу. Следовательно, во втором сезоне победила plus-size модель Наталья Петрик!

      В 10 выпуске 2 сезона шоу "Модель XL" перед жюри стояла не менее сложная задача – выбрать из 3 моделей только одну лучшую, которая получит победу на проекте. В тройку финалисток вошли такие пышнотелые участницы как Наталья Петрик, Анна Логвинова и Ирина Стишок. Относительно приза, то победительница проекта получит фотосъемку и украсит обложку глянца "Elle" в столице моды – Париже.

      Читайте также: Модель XL 2 сезон 10 выпуск: как финалистки боролись за главную победу на проекте

      В течение 10 недель девушки проходили тяжелые испытания и получали невероятный опыт, который пытались дать требовательные судьи проекта: ведущая Екатерина Осадчая, дизайнер Андре Тан, актер и самый красивый мужчина мира по версии MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук и известная латвийская модель Татьяна Мацкевич. А все это для того, чтобы во 2 сезоне завоевать титул лучшей plus-size модели в Украине. Стоит добавить, что победительницей 1 сезона популярного телевизионного проекта стала жительница Ивано-Франковска Мария Павлюк.

      Итак, по результатам 10 недель заданий и последнего 10 выпуска в частности, победительницей 2 сезона проекта "Модель XL" стала Наталья Петрик!

      Наталья Петрик

      Модель XL 2 сезон: Наталка Петрик стала переможницею проекту

      Возраст: 23 года
      Родной город: Львов
      Модель, которая училась на юриста, решила показать своему отцу, что она может быть отличным специалистом не только в своей сфере, но и в модельной индустрии. Она безгранично любит своего отца, но хочет доказать свою правоту. Наталья ранее принимала участие в проекте "Мастер шеф" на телеканале "СТБ".


      Читайте также: "Модель XL" 2 сезон: что известно о финалистках шоу

      Модель XL 2 сезон 10 выпуск смотреть онлайн (видео загрузится позже)

      Теги: Новости Украины Новости культуры LifeStyle Мода
      Источник: 24 Канал
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