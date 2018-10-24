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      Модель XL 2 сезон: все участницы и фото

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      Модель XL 2 сезон: участницы проекта в 2018 году
      Модель XL 2 сезон: участницы проекта в 2018 году / 24 Канал

      Реалити-шоу "Модель XL" 2 сезон для пышнотелых женщин стартовало 4 сентября в 21:30 на телеканале "1+1". На проект уже отобрали из сотни участников 15 лучших, которые будут бороться за звание второй plus-size модели в Украине. Кто вошел в перечень лучших модельного проекта – далее в материале.

      В первых трех выпусках шоу "Модель XL" Екатерина Осадчая, Андре Тан, Богдан Юсипчук и Татьяна Мацкевич должны были выбрать из 100 участников только 30, которые боролись дальше за места в списке 15 лучших моделей. Во время кастингов они демонстрировали свои навыки в дефиле.

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      В третьем выпуске "Модель XL" требовательные судьи подготовили сложное испытание, – бег по стадиону, где девушки должны были за 4 минуты остановиться в трех точках, где подбирали собственный образ, макияж и позировали для фотографа. По результатам испытания и определилось ТОП-пятнадцать девушек-моделей.

      Предлагаем узнать о каждой участнице отдельно, чтобы знать, кого поддерживать и за кого болеть в следующих выпусках модельного проекта.

      ТОП-15 участников шоу "Модель XL" 2 сезона:

      Дарья Чепковая – выбыла из проекта

      Учасниця Модель XL 2 сезон Дар'я Чепкова

      Возраст: 31 год
      Родной город: Николаев
      Модель является любящей матерью двоих детей. Но однажды ее 7-летняя дочь во время прогулки сказала, что Дария толстая. Женщина решила доказать, что даже в таких формах можно завоевать расположение и любовь своей дочери.

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      Милена Димитри – выбыла из проекта

      Участница Модель XL 2 сезон Милена Димитри выбыла из проекта

      Возраст: 20 лет
      Родной город: Черноморск
      Несколько лет назад модель сильно влюбилась в парня, который был вынужден поехать на учебу в Киев. Не долго думая, она бросилась за ним, попав в сложную жизненную перипетию. Ее любимый оказался наркоманом, который несмотря на обещания все бросить в грязном деле, не смог уже завоевать доверие Милены. Девушка вернулась домой и с новыми силами пришла на проект "Модель XL".

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      Анна Грищенко – выбыла из проекта

      Учасниця Модель XL 2 сезон Ганна Грищенко

      Возраст: 40 лет
      Родной город: Киев
      Модель, заручившись поддержкой участницы 1 сезона проекта Алисы Дубровской, смогла показать судьям хорошее дефиле и неплохие параметры тела. Как оказалось, женщина ранее участвовала в "экстремальном" показе Андре Тана, поэтому он ее хорошо запомнил. Девушка под псевдонимом "Триша" наконец осуществит свою мечту и станет по другую сторону объектива фотоаппарата.

      Екатерина Хилинская

      Учасниця Модель XL 2 сезон Катерина Хилинська

      Возраст: 19 лет
      Родной город: Арциз
      Модель родилась в семье дальнобойщиков и знает об автомобилях все. Девушка хотела навсегда изменить свою жизнь и подалась на модельный проект.

      Мила Кузнецова – выбыла из проекта

      Участница Модель XL 2 сезон Мила Кузнецова выбыла из проекта

      Возраст: 31 год
      Родной город: Киев
      Модель успевает не только выполнять работу помощника адвоката, но и заниматься любимым делом – блоггерством. Ее привлекательность, пышные формы и 13-й размер груди стали главными изюминками Instagram-аккаунта, на который подписано более 200 тысяч человек. Мила хочет себя реализовать в модельном деле.

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      Анна Логвинова

      Учасниця Модель XL 2 сезон Ганна Логвінова

      Возраст: 23 года
      Родной город: Киев
      Сложная жизненная история и неудачные отношения с мужчинами заставили модель изменить жизнь. Женщина воспитывает двоих детей и имела двух мужчин, которые оказались альфонсами. Сегодня Анна не хочет завязывать отношения, а стремится сосредоточиться только на модельной карьере.

      Наина Одинец – выбыла из проекта

      Учасниця Модель XL 2 сезон Наїна Одинець

      Возраст: 23 года
      Родной город: Минск
      Модель, которая выражает свои эмоции и чувства через многочисленные татуировки, решила завоевать сердца жюри. У нее 14 татуировок, первую из которых набила еще в 17 лет, поразила своей харизмой. Тату с символами "свобода, любовь и любовь к себе", возможно, и помогло ей, поскольку она смогла пройти в следующий этап проекта.

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      Наталья Петрик

      Учасниця Модель XL 2 сезон Наталя Петрик

      Возраст: 23 года
      Родной город: Львов
      Модель, которая училась на юриста, решила показать своему отцу-мэру из родного города, что она может быть отличным специалистом не только в своей сфере, но и в модельной индустрии. Она бесконечно любит своего отца, но хочет доказать свою правоту. Наталья ранее участвовала в проекте "Мастер шеф" на телеканале "СТБ".

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      Анна Резниченко – выбыла из проекта

      Учасниця Модель XL 2 сезон Анна Резніченко

      Возраст: 25 лет
      Родной город: Львов
      Модель известная визажистка, которая работает с первыми звездами украинской сцены. Ими в частности были Наталья Могилевская и Мария Яремчук. С первой 25-летняя львовянка имела интересную историю, когда перед закадровыми съемками для проекта "Танцы со звездами" была вынуждена первой прыгнуть на канате с пешеходного моста, чтобы проверить его на прочность. А уже после нее прыгала для видео и сама Могилевская с партнером Игорем Кузьменко. Мужчина не остался в долгу и решил сам прийти и поддержать Анну на кастинге "Модель XL".

      Виктория Сковоронская – выбыла из проекта

      Учасниця Модель XL 2 сезон Вікторія Сковоронська

      Возраст: 25 лет
      Родной город: Днепр
      Модель уже участвовала в прошлом сезоне "Модель XL" и не смогла попасть в дальнейшие этапы шоу. Тогда она работала грузчиком, но после поражения на первом кастинге и длительной депрессии, Виктория взяла себя в руки и пошла в модели. В течение нескольких месяцев она работала над своим дефиле и портфолио, чтобы снова показать на проекте, на что она способна.

      Анна Смирнова – выбыла из проекта

      Учасниця Модель XL 2 сезон Ганна Смірнова

      Возраст: 23 года
      Родной город: Киев
      Модель росла в обеспеченной семье и имела все, что хотела. Однако после поездки в США она поняла, что финансовая независимость для нее – прежде всего. Девушка вернулась в Украину и поставила себе целью строить путь в модельном бизнесе. Анна мечтает не комплексовать по поводу собственной фигуры и стать лицом известного бренда.

      Диана Соболева – выбыла из проекта

      Участница Модель XL 2 сезон Диана Соболева выбыла из проекта

      Возраст: 19 лет
      Родной город: Киев
      Модель выросла в настоящей цирковой династии. Ее родители и старшее поколение работали в цирке и имели стройные фигуры. Хотя она и имела хорошую наследственность, у нее остались пышные формы. Хотя Диана имеет низкий рост, чем не очень порадовала судей, но ее целеустремленность и красивая внешность помогли пройти ей в проект.

      Ирина Стишок

      Учасниця Модель XL 2 сезон Ірина Стішок

      Возраст: 21 год
      Родной город: Жмеринка
      Модель в своей жизни имела только одного сексуального партнера, потому что хочет сохранить свое здоровье до 80 лет, а не до 40. Еще в 7 классе она записала в свой дневник, что хочет стать "фэшн-звездой". Девушка, которая стремится изменить свою жизнь и "выйти из серой массы", смогла пройти в пятнадцать лучших участников проекта.

      Екатерина Ващук

      Учасниця Модель XL 2 сезон Катерина Ващук

      Возраст: 18 лет
      Родной город: Ковель
      Модель пришла на проект "не за дружбой, а за победой". Волшебная танцовщица, которая безупречно выполняет дэнсхолл, имела немало проблем с бывшим тренером, который стал для нее теперь врагом. Несмотря на это, она нашла в себе силы прийти на проект "Модель XL" и очаровать почти всех судей.

      Анна Веревкина

      Учасниця Модель XL 2 сезон Анна Верьовкіна

      Возраст: 21 год
      Родной город: Винница
      Модель мечтает стать известным фэшн-блоггером и обеспечить себя и свою мать. Ее отец умер 8 лет назад и после этого семье пришлось нелегко. Девушка обожает все, что связано с модой и верит, что этот проект поможет ей добиться успеха.

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      Новое шоу "Модель XL" призвано развеять представление о стандартах красоты, показав Украине очаровательных женщин с пышными формами. А определять их судьбу будет звездное жюри, которое в этом году несколько изменилось: ведущая Екатерина Осадчая, дизайнер Андре Тан, актер и самый красивый мужчина мира по версии MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук и известная латвийская модель Татьяна Мацкевич.

      Победительница проекта "Модель XL" станет второй украинской моделью plus-size после Марии Павлюк, которая одержала победу в 1 сезоне проекта. Что касается приза, то победительница проекта получит фотосъемку и украсит обложку глянца "Elle" в столице моды – Париже.

      Модели plus-size становятся все популярнее в современной индустрии моды, а навязчивые стандарты красоты 90-60-90 постепенно уходят в прошлое. Новый проект "Модель XL" призван развенчать миф о том, что чрезмерная худоба привлекательнее пышных форм.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Мода
      Источник: 24 Канал
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