Реалити-шоу "Модель XL" 2 сезон для пышнотелых женщин стартовало 4 сентября в 21:30 на телеканале "1+1". На проект уже отобрали из сотни участников 15 лучших, которые будут бороться за звание второй plus-size модели в Украине. Кто вошел в перечень лучших модельного проекта – далее в материале.

В первых трех выпусках шоу "Модель XL" Екатерина Осадчая, Андре Тан, Богдан Юсипчук и Татьяна Мацкевич должны были выбрать из 100 участников только 30, которые боролись дальше за места в списке 15 лучших моделей. Во время кастингов они демонстрировали свои навыки в дефиле.

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В третьем выпуске "Модель XL" требовательные судьи подготовили сложное испытание, – бег по стадиону, где девушки должны были за 4 минуты остановиться в трех точках, где подбирали собственный образ, макияж и позировали для фотографа. По результатам испытания и определилось ТОП-пятнадцать девушек-моделей.

Предлагаем узнать о каждой участнице отдельно, чтобы знать, кого поддерживать и за кого болеть в следующих выпусках модельного проекта.

ТОП-15 участников шоу "Модель XL" 2 сезона:

Дарья Чепковая – выбыла из проекта

Возраст: 31 год

Родной город: Николаев

Модель является любящей матерью двоих детей. Но однажды ее 7-летняя дочь во время прогулки сказала, что Дария толстая. Женщина решила доказать, что даже в таких формах можно завоевать расположение и любовь своей дочери.

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Милена Димитри – выбыла из проекта

Возраст: 20 лет

Родной город: Черноморск

Несколько лет назад модель сильно влюбилась в парня, который был вынужден поехать на учебу в Киев. Не долго думая, она бросилась за ним, попав в сложную жизненную перипетию. Ее любимый оказался наркоманом, который несмотря на обещания все бросить в грязном деле, не смог уже завоевать доверие Милены. Девушка вернулась домой и с новыми силами пришла на проект "Модель XL".

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Анна Грищенко – выбыла из проекта

Возраст: 40 лет

Родной город: Киев

Модель, заручившись поддержкой участницы 1 сезона проекта Алисы Дубровской, смогла показать судьям хорошее дефиле и неплохие параметры тела. Как оказалось, женщина ранее участвовала в "экстремальном" показе Андре Тана, поэтому он ее хорошо запомнил. Девушка под псевдонимом "Триша" наконец осуществит свою мечту и станет по другую сторону объектива фотоаппарата.

Екатерина Хилинская

Возраст: 19 лет

Родной город: Арциз

Модель родилась в семье дальнобойщиков и знает об автомобилях все. Девушка хотела навсегда изменить свою жизнь и подалась на модельный проект.

Мила Кузнецова – выбыла из проекта

Возраст: 31 год

Родной город: Киев

Модель успевает не только выполнять работу помощника адвоката, но и заниматься любимым делом – блоггерством. Ее привлекательность, пышные формы и 13-й размер груди стали главными изюминками Instagram-аккаунта, на который подписано более 200 тысяч человек. Мила хочет себя реализовать в модельном деле.

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Анна Логвинова

Возраст: 23 года

Родной город: Киев

Сложная жизненная история и неудачные отношения с мужчинами заставили модель изменить жизнь. Женщина воспитывает двоих детей и имела двух мужчин, которые оказались альфонсами. Сегодня Анна не хочет завязывать отношения, а стремится сосредоточиться только на модельной карьере.

Наина Одинец – выбыла из проекта

Возраст: 23 года

Родной город: Минск

Модель, которая выражает свои эмоции и чувства через многочисленные татуировки, решила завоевать сердца жюри. У нее 14 татуировок, первую из которых набила еще в 17 лет, поразила своей харизмой. Тату с символами "свобода, любовь и любовь к себе", возможно, и помогло ей, поскольку она смогла пройти в следующий этап проекта.

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Наталья Петрик

Возраст: 23 года

Родной город: Львов

Модель, которая училась на юриста, решила показать своему отцу-мэру из родного города, что она может быть отличным специалистом не только в своей сфере, но и в модельной индустрии. Она бесконечно любит своего отца, но хочет доказать свою правоту. Наталья ранее участвовала в проекте "Мастер шеф" на телеканале "СТБ".

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Анна Резниченко – выбыла из проекта

Возраст: 25 лет

Родной город: Львов

Модель известная визажистка, которая работает с первыми звездами украинской сцены. Ими в частности были Наталья Могилевская и Мария Яремчук. С первой 25-летняя львовянка имела интересную историю, когда перед закадровыми съемками для проекта "Танцы со звездами" была вынуждена первой прыгнуть на канате с пешеходного моста, чтобы проверить его на прочность. А уже после нее прыгала для видео и сама Могилевская с партнером Игорем Кузьменко. Мужчина не остался в долгу и решил сам прийти и поддержать Анну на кастинге "Модель XL".

Виктория Сковоронская – выбыла из проекта

Возраст: 25 лет

Родной город: Днепр

Модель уже участвовала в прошлом сезоне "Модель XL" и не смогла попасть в дальнейшие этапы шоу. Тогда она работала грузчиком, но после поражения на первом кастинге и длительной депрессии, Виктория взяла себя в руки и пошла в модели. В течение нескольких месяцев она работала над своим дефиле и портфолио, чтобы снова показать на проекте, на что она способна.

Анна Смирнова – выбыла из проекта

Возраст: 23 года

Родной город: Киев

Модель росла в обеспеченной семье и имела все, что хотела. Однако после поездки в США она поняла, что финансовая независимость для нее – прежде всего. Девушка вернулась в Украину и поставила себе целью строить путь в модельном бизнесе. Анна мечтает не комплексовать по поводу собственной фигуры и стать лицом известного бренда.

Диана Соболева – выбыла из проекта

Возраст: 19 лет

Родной город: Киев

Модель выросла в настоящей цирковой династии. Ее родители и старшее поколение работали в цирке и имели стройные фигуры. Хотя она и имела хорошую наследственность, у нее остались пышные формы. Хотя Диана имеет низкий рост, чем не очень порадовала судей, но ее целеустремленность и красивая внешность помогли пройти ей в проект.

Ирина Стишок

Возраст: 21 год

Родной город: Жмеринка

Модель в своей жизни имела только одного сексуального партнера, потому что хочет сохранить свое здоровье до 80 лет, а не до 40. Еще в 7 классе она записала в свой дневник, что хочет стать "фэшн-звездой". Девушка, которая стремится изменить свою жизнь и "выйти из серой массы", смогла пройти в пятнадцать лучших участников проекта.

Екатерина Ващук

Возраст: 18 лет

Родной город: Ковель

Модель пришла на проект "не за дружбой, а за победой". Волшебная танцовщица, которая безупречно выполняет дэнсхолл, имела немало проблем с бывшим тренером, который стал для нее теперь врагом. Несмотря на это, она нашла в себе силы прийти на проект "Модель XL" и очаровать почти всех судей.

Анна Веревкина

Возраст: 21 год

Родной город: Винница

Модель мечтает стать известным фэшн-блоггером и обеспечить себя и свою мать. Ее отец умер 8 лет назад и после этого семье пришлось нелегко. Девушка обожает все, что связано с модой и верит, что этот проект поможет ей добиться успеха.

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Новое шоу "Модель XL" призвано развеять представление о стандартах красоты, показав Украине очаровательных женщин с пышными формами. А определять их судьбу будет звездное жюри, которое в этом году несколько изменилось: ведущая Екатерина Осадчая, дизайнер Андре Тан, актер и самый красивый мужчина мира по версии MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук и известная латвийская модель Татьяна Мацкевич.

Победительница проекта "Модель XL" станет второй украинской моделью plus-size после Марии Павлюк, которая одержала победу в 1 сезоне проекта. Что касается приза, то победительница проекта получит фотосъемку и украсит обложку глянца "Elle" в столице моды – Париже.

Модели plus-size становятся все популярнее в современной индустрии моды, а навязчивые стандарты красоты 90-60-90 постепенно уходят в прошлое. Новый проект "Модель XL" призван развенчать миф о том, что чрезмерная худоба привлекательнее пышных форм.