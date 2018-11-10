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      Модели Кендалл Дженнер и Роми Стрейд стали "иконами года": роскошные фото

      62 Читати новину українською
      Роми Стрейд со своим бойфрендом на #REVOLVEAwards
      Роми Стрейд со своим бойфрендом на #REVOLVEAwards / Instagram / @laurensvleeuwen

      Американская модель Кендалл Дженнер и голландская модель Роми Стрейд стали гостями церемонии Revolve Awards. На подиуме главного ежегодного шоу они получили награды, которыми традиционно отмечают инфлюэнсеров года, оказывающих невероятное влияние на свою аудиторию.

      Именно Кендалл и Роме получили престижные статуэтки Revolve Awards в стенах отеля Palms Casino Resort в Лас-Вегасе. Изысканный прием и присутствие первых звезд шоу-бизнеса сделали вечер 9 ноября незабываемым.

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      IT’S GO TIME #REVOLVEawards

      Допис, поширений REVOLVE (@revolve)

       

      Кроме премий, модели имели возможность похвастаться своими элегантными и одновременно сексуальными нарядами. Кендалл Дженнер получила премию "Икона года" в платье до колен черного цвета с перьями в зоне декольте и полупрозрачными туфлями-лодочками.

       

      Роми Стрейд в свою очередь пришла на вечеринку в компании своего возлюбленного Лоренса ван Леувена. Для получения награды "Модель года" она выбрала очаровательное бархатное платье вишневого цвета с пикантным разрезом на ноге.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd)

       

       

      На церемонии #REVOLVEAwards также присутствовали знаменитости Эмили Ратаковски, Эльза Хоск, Эмили Дидонато, Шей Митчелл, Маурит Стиббе и многие другие.

      Напомним, что только 2 дня назад, 8 ноября, модели Кенддал Дженнер, Эльза Хоск и Роми Стрейд вместе вышли на модный подиум Victoria's Secret, чтобы представить новую коллекцию белья на грандиозном шоу в Нью-Йорке. Сейчас Кендалл Дженнер озабочена несколько другими проблемами, – этой ночью она срочно направлялась в свой дом в Калабасас, штат Калифорния, чтобы забрать важные личные вещи. Там сейчас пылает катастрофический пожар Camp, который распространяется по всему северу Калифорнии и может добраться до дома модели.

      Теги: LifeStyle Награды Кендалл Дженнер Victoria's Secret Мода
      Источник: 24 Канал
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