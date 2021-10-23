Как известно, терминалом уже 20 лет оперирует компания ГП КТО. Это – дочерняя структура немецкого логистического холдинга ННРС.

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С ходом работ в порту ознакомились посол Германии Анка Фельдгузен, а также исполняющий обязанности главы "Администрации морских портов" Александр Голодницкий.

По словам президента Контейнерного терминала Одесса Филиппа Свенса, обустройство складской площадки, в которую компания инвестировала более 20 миллионов евро, позволит:

расширить возможности терминала по увеличению грузопотока;

создать новые сервисы для клиентов.

Мы находимся в новом месте, которое только что завершили. Это большое расширение для терминала. Сейчас планируем дальнейшие инвестиции не только в модернизацию терминала, но и развитие железнодорожного сообщения между морским портом и основными промышленными центрами,

– подчеркнул президент дочернего предприятия "Контейнерный Терминал Одесса" Филипп Свен.

Как отметила госпожа посол Германии, дипломатическая миссия ее страны активно сотрудничает с нашим правительством для улучшения инвестиционного климата и приближения к европейским стандартам.

"КТО – один из наших крупнейших инвесторов. Мы с ними очень интенсивно сотрудничаем, потому что у них как раз возникли такие проблемы, которые более фундаментальны для Украины. Это доступ к инфраструктуре, к дорогам", – отметила госпожа посол Германии Анка Фельдгузен.

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Модернизация терминала

На контейнерном терминале будут новые складские площади и берегоукрепляющие сооружения. Обновляют парк перегрузочной техники. Дноуглубительные работы, строительство волнолома и гидротехнических причальных сооружений осуществляет Администрация морских портов Украины.

"Проект большой, его стоимость примерно 3 миллиарда гривен. В течение 2020 – 2021 годов провели значительный объем работ по проектированию, прохождению госэкспертизы на прочность и стоимость этого проекта", – сказал исполняющий обязанности главы госпредприятия "Администрация морских портов Украины".

В Администрации морских портов надеются, что вскоре министр инфраструктуры подпишет согласование проекта, после чего определят победителя тендера. Ожидаемый срок работ по объекту строительства волнолома – декабрь 2021 года.