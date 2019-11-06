Модернизация Метинвестом цеха ММКИ увеличит присутствие Украины на рынке листовой стали

Планируется суммарно увеличить объем продаж на 20% до 4,5 миллионов тонн в год.

После масштабной реконструкции на Мариупольском металлургическом комбинате ввели в эксплуатацию листопрокатный цех. Модернизация позволит отечественному производителю расширить мировые рынки сбыта горячекатаных рулонов, за счет улучшения их качества и увеличения веса. По результатам полной модернизации планируется суммарно увеличить объем продаж на 20% до 4,5 миллионов тонн в год.

То, что раньше нам приходилось продавать в полуфабрикатах, сегодня это уже будет готовый продукт – горячекатаный рулон. По качеству и характеристикам он выйдет на уровень лучших мировых стандартов и усилит нашу конкурентоспособность на внешних рынках,

– рассказал гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Проект реализовали в сотрудничестве с австрийскими специалистами. Инвестиции "Метинвеста" в этот проект уже составили около 110 млн долларов. Это оборудование лучших мировых производителей.

"Сегодняшняя работа прокатчиков состоит из управления компьютерными программы. Весь процесс производства полностью автомаматизован", – отметил Тарас Шевченко, гендиректор ММКИ.

ММК имени Ильича входит в группу Метинвест. В торжественной церемонии запуска ЛПЦ-1700 приняли участие более ста его партнеров из девятнадцати стран мира.