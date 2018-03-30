Модные фото украинской команды победили на конкурсе в Лондоне

Совместная работа украинской команды – стилиста Татьяны Кремень и фотографа Наташи Волк – стала лауреатом конкурса London International Creative Competition (LICC).

Над съемкой под названием Time changes things также работала визажист Галина Лозинская и модель Тамара Рыженко. Для создания ярких образов использовали вещи из коллекции дизайнера Яны Червинской, пишет Buro 24/7.

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Конкурс учредили в 2006 году и каждый год проводят среди креативных команд со всего мира.