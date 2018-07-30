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Модные эксперты назвали главный тренд лета

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Эксперты и журналисты именитого издания Harper's Bazaar рассказали, что oversize-шляпа стала главным трендом лета 2018. Ее носили как на модных показах, так и во время отпусков.

Об этом сообщается на сайте издания.

Как рассказывают в источнике, тенденция на огромную соломенную шляпу пришла с презентации коллекции La Bomba французского бренда Jacquemus. Тогда же дизайнеры бренда дали старт для широкой популяризации этих головных уборов, которые носили самые известные знаменитости мира.

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В частности, такой аксессуар приобрели модели Эмили Ратаковски и Белла Хадид, актрисы Трейси Эллис Росс и Эмма Розенцвейг и другие. Такая шляпа является не только отличным аксессуаром для дополнения образа, но и замечательным средством защиты от горящего солнца или даже ветра и дождя.

 

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Белла Хадид Эмили Ратажковски Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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