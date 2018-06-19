17:14
19 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 17°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Феминизм Поклонской. Грех с Навальным
Вєсті Кремля
22:58, 18 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, 18 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Модные эксперты назвали секрет фирменного стиля Меган Маркл

86 Читати новину українською
Фирменный стиль Меган Маркл – это открытые плечи
Фирменный стиль Меган Маркл – это открытые плечи / Колаж: 24 Канал

Специалисты в области моды считают, что вырез лодочкой на платьях герцогини Сассекской Меган Маркл станет ее фирменным стилем.

Меган уже несколько раз появлялась на публике в образах с открытыми плечами: ее свадебное платье было такого покроя и открытые плечи Маркл показала на так называемом "официальном" дне рождения королевы Елизаветы II, пишет Daily Mail.

Читайте также: Меган Маркл возбудила королевские правила во время торжественного парада в Лондоне

Свадебное платье Меган Маркл

"Эта линия декольте становится ее фирменным стилем. Она более открыта и сексуальна, если сравнивать с обычным круглым вырезом и выглядит свежее, чем v-образный вырез. Она также отражает ее современный королевский стиль", – отмечает стилист Александра Фуллертон. По словам эксперта, вырез лодочкой также визуально удлиняет шею и выделяет лицо.

Меган Маркл и принц Гарри после помолвки

Кроме того, после последнего выхода Меган Маркл в костюме с открытыми плечами поисковик Lyst отметил 52-процентное увеличение количества запросов "вырез лодочкой".

А вот выход герцогини на свадьбу племянницы принцессы Дианы – раскритиковали. По мнению стилистов, платье от Oscar de la Renta было слишком большого размера.

Меган Маркл в платье от Oscar de la Renta

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Стиль и мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
сегодня, 17:01 Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
Блог Медіа 308
Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
сегодня, 15:01 Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
Ірина Овчар 417
Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
сегодня, 14:00 Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
Дмитро Гнап 178
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сегодня, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 1956
Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
сегодня, 11:00 Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
Дмитро Гнап 392
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук