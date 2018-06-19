Модные эксперты назвали секрет фирменного стиля Меган Маркл

Специалисты в области моды считают, что вырез лодочкой на платьях герцогини Сассекской Меган Маркл станет ее фирменным стилем.

Меган уже несколько раз появлялась на публике в образах с открытыми плечами: ее свадебное платье было такого покроя и открытые плечи Маркл показала на так называемом "официальном" дне рождения королевы Елизаветы II, пишет Daily Mail.

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Свадебное платье Меган Маркл

"Эта линия декольте становится ее фирменным стилем. Она более открыта и сексуальна, если сравнивать с обычным круглым вырезом и выглядит свежее, чем v-образный вырез. Она также отражает ее современный королевский стиль", – отмечает стилист Александра Фуллертон. По словам эксперта, вырез лодочкой также визуально удлиняет шею и выделяет лицо.

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Кроме того, после последнего выхода Меган Маркл в костюме с открытыми плечами поисковик Lyst отметил 52-процентное увеличение количества запросов "вырез лодочкой".

А вот выход герцогини на свадьбу племянницы принцессы Дианы – раскритиковали. По мнению стилистов, платье от Oscar de la Renta было слишком большого размера.

Меган Маркл в платье от Oscar de la Renta