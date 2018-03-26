Модные платья весной 2018 года: трендовая подборка

Наконец на улице потеплело и можно достать из шкафов весенние платья или обновить свой гардероб.

Эксперты по стилю портала Pure Wow проанализировали одежду, представленную дизайнерами на неделях моды, и выделили девять трендов сезона. Читайте также: Выпускные платья 2018: модные тенденции и советы стилистов Этой весной стоит делать акцент на детали: открытые плечи, принт горошек, ремешки, свободный фасон и тому подобное. Девять модных платьев весны 2018 Платье с открытым плечом: Платье в горошек: Платье с ремешком на талии: Платье свободного кроя: Платье-мини с длинными рукавами: Палтье в крупную горизонтальную полоску: Платье с вязанными деталями: Платье в пастельных тонах: Платье-миди а-ля халат: