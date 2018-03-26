Модные платья весной 2018 года: трендовая подборка
Наконец на улице потеплело и можно достать из шкафов весенние платья или обновить свой гардероб.
Эксперты по стилю портала Pure Wow проанализировали одежду, представленную дизайнерами на неделях моды, и выделили девять трендов сезона.
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Этой весной стоит делать акцент на детали: открытые плечи, принт горошек, ремешки, свободный фасон и тому подобное.
Девять модных платьев весны 2018
Платье с открытым плечом:
Платье в горошек:
Платье с ремешком на талии:
Платье свободного кроя:
Платье-мини с длинными рукавами:
Палтье в крупную горизонтальную полоску:
Платье с вязанными деталями:
Платье в пастельных тонах:
Платье-миди а-ля халат:
Источник: 24 Канал
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