Модные провалы, которые точно никто не осмелится носить: фото
Современная мода действительно удивляет, восхищает, но иногда и шокирует. Вряд ли какая модница наденет джинсовые стринги или пластиковые прозрачные штаны.
Смотрите Buzzfeed из 16 предметов гардероба, которые удивляют своей нелепостью.
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Штаны с балетными пачками
Две сшитые футболки
Джинсы + юбка
Платье из клетчатой сумки
Джинсы на подтяжках
Купальник с волосатой грудью
Джинсовые стринги
Джинсы с пластиковыми вставками
Прозрачные пластиковые штаны
"Голые" джинсы
Штаны + джинсы
Плюшевые туфли
Сандалии, которые похожи на бинты
Чокер-ремень
Костюм подарочного банта
Очки-руки
Источник: 24 Канал
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