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Модные провалы, которые точно никто не осмелится носить: фото

271 Читати новину українською
Вы бы носили такую одежду?
Вы бы носили такую одежду? / Buzzfeed

Современная мода действительно удивляет, восхищает, но иногда и шокирует. Вряд ли какая модница наденет джинсовые стринги или пластиковые прозрачные штаны.

Смотрите Buzzfeed из 16 предметов гардероба, которые удивляют своей нелепостью.

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Штаны с балетными пачками

Две сшитые футболки

Джинсы + юбка

Платье из клетчатой сумки

Джинсы на подтяжках

Купальник с волосатой грудью

Джинсовые стринги

Джинсы с пластиковыми вставками

Прозрачные пластиковые штаны

"Голые" джинсы

Штаны + джинсы

Плюшевые туфли

Сандалии, которые похожи на бинты

Чокер-ремень

Костюм подарочного банта

Очки-руки

Теги: LifeStyle Курьезные новости Мода Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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