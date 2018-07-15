22:58
15 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
24°C 16°C
  • понедельник
    26°C 19°C
  • вторник
    21°C 18°C
  • среда
    22°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Модные провалы: топ-5 табу во внешнем виде от Маши Ефросининой

133 Читати новину українською
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Фото из открытых источников

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, какие вещи в гардеробе для нее являются вульгарными, несексуальными и недопустимыми.

Об этом Ефросинина рассказала на своем канале в YouTube.

Читайте также: Женщина не может жить с петлей на шее, – Маша Ефросинина об отношениях с мужчинами

Какие предметы гардероба должны быть запрещенными:

Пуш-ап

"Сколько мужчин я бы не спрашивала, все отвечают, что таких вот вещей они опасаются", – пояснила Маша.

По словам телеведущей, пуш-ап – это обман мужчин.

"К тому же все, кому надо, и так видят вашу прекрасную грудь, натуральная она или нет. А выпячивать и "задвигать" их в каждую картинку, камеру, глаза людей, которые идут навстречу, на мой взгляд, вульгарно", – сказала она.

пуш-ап

Прозрачная одежда

По мнению Маши Ефросининой полностью прозрачная одежда – это выглядит ужасно.

А вот если надевают совершенно прозрачную одежду, через которую все видно, то непонятно, зачем эта одежду вообще надевали,
– заявила она.

Она добавила, что когда смотрит на такой "лук", испытывает неловкость.

"Я вот не знаю, что с этим делать – подойти и рассмотреть, похвалить, сказать "вау"? Для чего мне это показывают? Я не ханжа, но такие женщины вызывают у меня недоумение и страх", – подчеркнула Маша.

ghjpjhbq jlzu

Фейки

По мнению Ефросининой, лучше одеваться в более демократичных магазинах, чем использовать дешевые подделки, которые выглядят безвкусно.

"Те, кто покупают фейковый вещи, являются пособниками воровства. Ведь подделка, фейковая надпись – это преступление", – отметила она.

фейки

"Тотал лук", или "надела все лучшее, что было в гардеробе"

"Это какие-то пережитки прошлого, жажда показать, что у тебя есть все. Но почему никто не думает, как это выглядит со стороны. Надев все лучшее сразу, вы, скорее всего, вызовете только улыбку или смех, а то и раздражение", – объяснила Маша.

Одежда в стиле "стриптизерши"

Маша Ефросинина отметила, что к такой одежде относятся и прозрачные вещи, и туфли на платформе, которые созданы, чтобы танцевать на пилоне и тому подобное.

"Такая обувь уродует походку, и я не знаю мужчин, которые на это клюют", – подчеркнула телеведущая.

Смотрите видео с Ефросининой:

 

Теги: LifeStyle Маша Ефросинина Советы Стиль и мода
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 15 июля: финал ЧМ-2018, пожар на Закарпатье, Хабенский в базе "Миротворца"
сегодня, 22:09 Главные новости 15 июля: финал ЧМ-2018, пожар на Закарпатье, Хабенский в базе "Миротворца"
200
Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:00 Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 386
Самые смешные мемы недели: приключения "Малыша Трампа", акция "евробляхеров" и креатив черновчан
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: приключения "Малыша Трампа", акция "евробляхеров" и креатив черновчан
349
Отважный хорват 4 года воюет за Украину, продажа роскошного Межигорья, – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Отважный хорват 4 года воюет за Украину, продажа роскошного Межигорья, – топ-5 видео недели
178
Россия – не Украина, или Требовать от российских либералов тождественности с украинцами глупо
сегодня, 19:01 Россия – не Украина, или Требовать от российских либералов тождественности с украинцами глупо
Блог Медіа 621
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук