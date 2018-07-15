Модные провалы: топ-5 табу во внешнем виде от Маши Ефросининой
Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, какие вещи в гардеробе для нее являются вульгарными, несексуальными и недопустимыми.
Об этом Ефросинина рассказала на своем канале в YouTube.
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Какие предметы гардероба должны быть запрещенными:
Пуш-ап
"Сколько мужчин я бы не спрашивала, все отвечают, что таких вот вещей они опасаются", – пояснила Маша.
По словам телеведущей, пуш-ап – это обман мужчин.
"К тому же все, кому надо, и так видят вашу прекрасную грудь, натуральная она или нет. А выпячивать и "задвигать" их в каждую картинку, камеру, глаза людей, которые идут навстречу, на мой взгляд, вульгарно", – сказала она.
Прозрачная одежда
По мнению Маши Ефросининой полностью прозрачная одежда – это выглядит ужасно.
А вот если надевают совершенно прозрачную одежду, через которую все видно, то непонятно, зачем эта одежду вообще надевали,
– заявила она.
Она добавила, что когда смотрит на такой "лук", испытывает неловкость.
"Я вот не знаю, что с этим делать – подойти и рассмотреть, похвалить, сказать "вау"? Для чего мне это показывают? Я не ханжа, но такие женщины вызывают у меня недоумение и страх", – подчеркнула Маша.
Фейки
По мнению Ефросининой, лучше одеваться в более демократичных магазинах, чем использовать дешевые подделки, которые выглядят безвкусно.
"Те, кто покупают фейковый вещи, являются пособниками воровства. Ведь подделка, фейковая надпись – это преступление", – отметила она.
"Тотал лук", или "надела все лучшее, что было в гардеробе"
"Это какие-то пережитки прошлого, жажда показать, что у тебя есть все. Но почему никто не думает, как это выглядит со стороны. Надев все лучшее сразу, вы, скорее всего, вызовете только улыбку или смех, а то и раздражение", – объяснила Маша.
Одежда в стиле "стриптизерши"
Маша Ефросинина отметила, что к такой одежде относятся и прозрачные вещи, и туфли на платформе, которые созданы, чтобы танцевать на пилоне и тому подобное.
"Такая обувь уродует походку, и я не знаю мужчин, которые на это клюют", – подчеркнула телеведущая.
Смотрите видео с Ефросининой: