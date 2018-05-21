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Модные способы носить вышиванку: советы дизайнера

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Юлия Магдич рассказала, с чем комбинировать вышиванку
Юлия Магдич рассказала, с чем комбинировать вышиванку / 24 Канал

Самый модный сегодня тренд – вышиванка в сочетании с белыми кедами, которые ко всему подходят. Это такая универсальная "форма" – ее можно и в самолет надеть, и на ужин, и в музей, и в гости. Даже на официальные мероприятия.

Украинский дизайнер Юлия Магдыч в эксклюзивном интервью для сайта "24" рассказала, как правильно носить вышиванку и как лучше не делать, чтобы не испортить свой вид.

Читайте больше о вышиванках и не только: Как украинская вышиванка покорила мир: секреты от модного дизайнера

Вышиванки можно носить с джинсами, шортами, брюками. Сейчас даже в офисах вместо Casual Friday в прогрессивных компаниях ввели новую традицию – Friday в вышиванках.

Второе – сейчас свадьбы в украинском стиле на пике популярности. Люди вернулись к своим корням и наслаждаются этим. Плюс вышиванка на таинстве венчания прикрывает плечи и руки, в отличие от "традиционных" платьев с голыми плечами, когда приходится наматывать какие-то шарфики, болеро и тому подобное.

Но важно понимать – вышиванка не должна быть слишком короткая, чтобы не показывать пояс брюк. Акцент не должен быть на поясе. Мне нравится сочетание – широкие брюки и заправленная вышиванка. Это создает силуэт "песочные часы". Это для женщин. Вышиванку навыпуск рекомендую оставить в прошлом году. А мужчинам наоборот – только так и можно носить. Заправлять вышиванку в джинсы мужчинам – это табу,
– пояснила Юлия Магдыч.

Модно также носить вышиванку в рок-интерпретациях – с косухой, грубыми ботами, даже с ботфортами – короткое платье-вышиванку.

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"Еще очень хорошо – с традиционной шляпкой или с соломенной корзинкой, как Джейн Биркин. Соломка в этом году в тренде. Великолепно смотрятся ансамбли, когда мама с дочкой носят одинаковые вышиванки", – добавила дизайнер.

 

Но есть нюансы, когда носить вышиванку нельзя.

Платье-вышиванка имеет свою длину. Если вы обуваете обувь на каблуке, то не советую носить вышиванку длиной до косточки. Платье должно или закрывать обувь, либо быть длиной до чуть ниже середины щиколотки. Иначе – это "режет" длину ног и искажает пропорции тела. Должно быть открытым узенькое место ножки, украшение каждой женщины,
– советует Юлия.

Подпоясывать вышиванку надо в зависимости от типа фигуры. Если худощавая, субтильная фигура – можно даже без пояса. Если фигура пышная, с тонкой талией и широкими бедрами – это высокий пояс. Если фигура спортивная, без ярко выраженной талии – пояс лучше повязать на бедра.

Теги: LifeStyle Советы Новости Украины Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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