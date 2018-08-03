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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Модный бренд Vetements выпустил платье для девушки "Человека-паука"

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Человек-паук и Гвен Стейси в экранизации комиксов Marvel
Человек-паук и Гвен Стейси в экранизации комиксов Marvel / Фото из открытых источников

Швейцарский бренд одежды Vetements создал эксклюзивное платье для девушки героя комиксов Marvel Человека-паука. Сексуальное красное-платье станет настоящей находкой для фанаток Спайдермена.

Об этом сообщает издание Hypebae.

Вечернее мини-платье, вдохновленное костюмом вымышленного супергероя Майлза Моралеса (Человека-паука), стоит 980 долларов. Обтягивающее платье также содержит крошечные бело-синие принты Спейдермена и фирменные надписи. Главной особенностью платья являются  рукава, которые переходят в перчатки и воротник-стойку.

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В свое время в экранизации комикса о Человеке Паука главную роль сыграли более 10 голливудских актеров. Одни из последних Том Холланд, Эндрю Гарфилд, Тебе Магуайр, Дрейк Белл и другие. Роль девушки супергероя из оригинальных комиксов Гвен Стейси также воплотили такие актрисы как Эмма Стоун, Брайс Ховард, Леси Шаберт и Аллисон Адамс.

Теги: LifeStyle Кино Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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