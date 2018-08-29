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ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Модный провал или новый тренд: джинсы шиворот-навыворот

206 Читати новину українською
Джинсы шиворот-навыворот
Джинсы шиворот-навыворот / Instagram

Накануне итальянский бренд Unravel Project представил коллекцию джинсов оригинального кроя со швами наружу.

По мнению модных экспертов, такие джинсы один из главных трендов осени 2018 года, сообщает издание The Independent.

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Inside-Out Jeans выглядят как обычные, только одеты шиворот-навыворот. Это oversize джинсы с оригинальной надписью на английском языке на переднем кармане "Для того, чтобы создать что-то новое, нужно сначала разрушить что-то старое".

Кроме бренда Unravel Project, похожую коллекцию представил австрийский Helmut Lang.

 

Допис, поширений Tom (@tsclem)

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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